Pueblos unidos por la solidaridad

El Pla no ha dudado ni un momento a la hora de colaborar con los afectados de la dana de Valencia y las recogidas de material se han llevado a cabo prácticamente en todos los municipios. Linyola llevó a cabo durante toda la semana pasada una campaña de recogida de alimentos, productos infantiles, de higiene o medicamentos que fue todo un éxito de convocatoria: en total se llenaron 4 furgonetas (tres las proporcionó la empresa Alpha Express y otra la Cooperativa de Linyola) que el municipio no dudó en hacer llegar a Algemesí.

Fue una comitiva de ocho personas, entre ellas el alcalde, Xavi Alís, las que partieron hacia València la madrugada del jueves. Evitaron ir el fin de semana para no encontrarse las aglomeraciones. Gracias a un contacto en Algemesí pudieron conocer sus necesidades reales y consiguieron llegar hasta la misma zona cero de la gota fría. Depositaron todo el material en un almacén y una peluquería para posteriormente proceder al reparto. “Cuando estás allí, las cosas se ven muy diferentes. Realmente lo necesitan todo”, dijo el alcalde. Una vez distribuido todo, de vuelta a Linyola, no si haber vivido una experiencia “de vida y de por vida” afirmó Alís. “Pero no vamos a parar. Estaremos en contacto directo con el pueblo, vamos a preguntar semanalmente y cualquier cosa que necesiten, volveremos” apuntó el alcalde, que quiso agradecer a los vecinos de Linyola su solidaridad.