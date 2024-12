Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Consell del Pla d'Urgell ha pedido por carta al Govern acabar con los esqueletos de viviendas que quedaron a medio construir durante la crisis de 2008. Según el presidente comarcal, Carles Palau, de estos esqueletos hay uno o dos en cada pueblo y algunos se encuentran al 80% de su proceso de construcción, por la cual cosa, si se interviniera, pronto se podría entrar a vivir. Palau también ha dicho que la mayoría son propiedad de la Sareb o rescatados con dinero público y por lo tanto “ya toca que vuelvan a estar a disposición de todo el mundo”. La carta se ha enviado como respuesta a la demanda hecha por el ejecutivo para saber la disponibilidad de suelo edificable a los municipios después del anuncio del presidente Salvador Illa de hacer 50.000 viviendas nuevas hasta el 2030.

Palau ha explicado que en la carta enviada al Govern celebran el proyecto de Salvador Illa de hacer 50.000 viviendas nuevas pero consideran que es una propuesta para “ir a paso de tortuga” ya que con todos los trámites previos que se tienen que hacer antes de construir una vivienda, hasta dentro de 5 o 6 años no se podrían empezar a ocupar.

La mayoría de pueblos de la comarca tienen uno o dos esqueletos de edificios en medio hacer que quedaron parados cuando estalló la crisis de 2008. Algunos se encuentran al 80% de su construcción y con poca inversión ya se podría entrar a vivir. El paso de los años sin embargo, ha hecho que se hayan ido degradando y también hayan vivido vandalismo y hurtos. Según Palau, la vía más rápida para ampliar el parque de vivienda de la comarca sería la de recuperar estos edificios abandonados.

Segunda campaña de vivienda para movilizar casas vacías en el Pla d'Urgell

El consejo ha lanzado la campaña ‘Les cases són per viure-hi’ con el objetivo de movilizar la vivienda vacía en la comarca y responder a las necesidades crecientes de acceso a la vivienda. Con el lema ‘Un boli serveix per escriure, una casa per viure-hi’, la campaña quiere sensibilizar sobre la problemática de las más de 1.500 casas vacías detectadas en la comarca – un 17% del parque inmobiliario según datos de 2021 del INE - y ponerlas al servicio de jóvenes y familias que buscan establecerse en el territorio.

La campaña anterior ‘Cases plenes, pobles vius', que consiguió movilizar 18 viviendas en la bolsa de alquiler y formalizar 17 contratos en sólo un año, supuso un salto significativo con respecto al único contrato gestionado antes de su implementación.