Abandona el coche sobre las vías y obliga a parar un tren

El vehicle, al mig de la via

Un conductor abandonó ayer su coche sobre las vías del tren en Golmés y esto obligó a detener más de media hora un convoy en dirección a Lleida. Sucedió por la mañana, pasadas las 7.00 horas, cuando el vehículo accedió al paso a nivel de esta localidad del Pla d’Urgell. En lugar de cruzarlo, giró y empezó a circular entre los raíles hasta que quedó atascado, apenas unos metros más allá del cruce. El chofer se apeó entonces del automóvil y lo dejó con los faros encendidos.

Poco tiempo después, pasadas las 7.20 horas, pasó por allí el tren de la línea RL4 que había partido de Terrassa a las 5.20 horas. El hecho de que el coche sobre las vías tuviera los faros encendidos y estuviera en un tramo en línea recta con una gran visibilidad facilitó que el convoy pudiera detenerse a tiempo, por lo que no hubo que lamentar heridos ni tampoco daños materiales. El conductor se encontraba cerca del coche en ese momento.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de los Mossos d’Esquadra y efectivos de los Bombers de la Generalitat, mientras que el tren retrocedió hasta la estación de Golmés para esperar allí a que despejasen la vía. Según fuentes de Renfe, el convoy quedó detenido unos 36 minutos y pudo reanudar su trayecto hacia la ciudad de Lleida a las 8.05, una vez los bomberos pudieron retirar el coche de la vía férrea.

Los Mossos d’Esquadra determinaron que el conductor del coche no había consumido alcohol ni drogas, y apuntaron la posibilidad de que hubiera circulado sobre las vías del tren de forma involuntaria, al haberlas cofundido con un camino lateral. No presentaron denuncia contra él, pero inmovilizaron el vehículo, al constatar que el chofer no tenía un permiso homologado para conducir en España.

El paso a nivel de Golmés es uno de los que la Generalitat plantea eliminar a corto plazo en la línea ferroviaria Lleida-Manresa-Barcelona. El pasado mes de noviembre, el Govern anunció la licitación de los proyectos para suprimirlo junto con el de Mollerussa. En ambos casos se plantea la construcción de pasos inferiores para peatones y ciclistas y la ingregración urbanística de estos cruces. También está prevista la creación de un camino paralelo a la vía, por el norte y apto para vehículos, que enlazará Mollerussa con la zona del cementerio y el camino del Palau en Golmés.