Unos obreros encuentran una bomba de la Guerra Civil sin explotar en el centro de Linyola

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un grupo de trabajadores de una obra que se está haciendo en Linyola se encontraron el pasado 27 de noviembre una bomba de la Guerra Civil sin explotar cuando excavaban en un solar en la calle Prat de la Riba número 11. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que se trata de un proyectil de artillería de 105mm, con carga explosiva que aún no se había detonado.

Después de avisar al 112, los agentes TEDAX se desplazaron hasta el municipio del Pla d'Urgell para hacer detonar con seguridad el explosivo en una cantera.