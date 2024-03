Eva Bonet, alcaldesa de Montoliu de Segarra: «Las obras no sirven si los vecinos se van»

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cual es la prioridad inicial de su primer mandato?

La parte humana, conseguir un mejor arraigo entre los vecinos del municipio. Hemos empezado haciendo actividades que ayuden a conocernos y a generar comunidad porque en Montoliu somos 5 pueblos alejados entre sí. En todo el municipio no hay ni un bar para tener un punto de encuentro. Si conseguimos configurar un grupo unido, podemos plantearnos otros objetivos. Las infraestructuras que podamos hacer sirven de poco si al final la gente abandona el pueblo. De ahí que me planteo una primera acción de unir el municipio y que sea este el que diga lo que quiere.

¿El futuro está en la agricultura?

Antes que alcaldesa soy agricultora, un oficio en peligro de extinción porque se da la espalda al sector primario. Por otra parte están las propuestas de energía eólica masificada que ponen en peligro el futuro del territorio. El primer día que fui al consell comarcal ya dijeron que no iban a hacer alegaciones a los nuevos proyectos eólicos que vengan a la Segarra. Esto no va a favor de preservar el territorio, la despoblación nos hace candidatos a los proyectos que nadie quiere. Creo que en la Segarra no hay solidaridad entre los municipios. Un paisaje cargado de molinos afectará a todos y deberían ser conscientes de ello. Lo peor es que no se ha pedido opinión ni a vecinos ni a ayuntamientos.

¿Tienen red de fibra óptica?

Una empresa, Aircom, está empezando a desplegar la red de fibra aérea. Será un avance.

¿Como están en vivienda?

Hay demasiadas casas mausoleo que están cerradas, vienen una vez cada dos años a arreglar el tejado. Ni se venden ni se alquilan. La normativa de la Generalitat no ayuda a impulsar el alquiler o la venta ya que el incremento del IBI en las casas cerradas sólo se aplica a grandes tenedores. Es una herramienta que no sirve para nada.

¿Pierden vecinos?

No. Suben con gente de fuera, del entorno de Barcelona. Los neorurales dan más importancia a lo que tenemos y hay que darles más oportunidades. Hay casas rurales y tierras que se abandonan, se tendría que dar facilidad a su acceso a neorurales para evitar que todo acabe en manos de 4 tenedores de tierras y 4 grandes empresas eólicas. Este no es el futuro que queremos. Queremos pequeños emprendedores, gente que haga almendras y cierre el círculo como hace Dalit Natura o la Garbiana en Tarroja o con la carne ecológica de Martí Verdés de Gàver. Vivimos una globalización feroz y hay que comenzar a poner remedio.