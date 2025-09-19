Localizan un nido de avispa asiática en una farola junto al colegio de Sant Antolí

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un nido de avispa asiática (Vespa velutina), una especie invasora que depreda las abejas, ha estado creciendo durante dos meses en una farola situada frente al colegio de Sant Antolí sin que nadie se hubiera dado cuenta de su presencia hasta que ayer fue avistado por dos albañiles que estaban trabajando en las obras del polideportivo.

El avispero, de tamaño mediano según explicó un vecino que se dedica a la apicultura, fue tratado ayer con un líquido que, en condiciones normales, debería provocar la muerte de los insectos conforme vayan accediendo a su interior.

El tratamiento contó con el apoyo de los Bomberos de la Generalitat, que desplazaron a la zona un vehículo con escalera para que el apicultor pudiera acercarse al nido. Este viernes será descolgado para ser destruido de manera definitiva.

Sant Antolí se encuentra a una altitud de 587 metros sobre el nivel del mar junto a la Panadella, por lo que la localización del avispero supone otro aviso sobre el progresivo acercamiento de esta especie a las zonas del llano, donde su presencia puede afectar a las explotaciones fruteras al reducir la presencia de abejas.

Su presencia fue detectada por primera vez en el Pirineo de Lleida hace siete años, en 2018.