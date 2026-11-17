Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Ramon Bonet Esteve, regidor del PSC en el Ayuntamiento de Ribera d'Ondara, en la Segarra, ha sido encontrado muerto este martes en el interior de su vehículo, en una finca de su propiedad al núcleo de Montlleó. El cuerpo ha sido localizado hacia la una y media del mediodía, después de haberse denunciado su desaparición. Bonet tenía 66 años y hacía quince años que formaba parte del consistorio, donde había asumido diferentes responsabilidades dentro del equipo de gobierno.

El regidor se marchó de casa lunes hacia las once de la mañana con su Jeep gris, en dirección a Cervera. Aquella es la última vez que lo vio un vecino de Sant Antolí i Vilanova. Salió sin el teléfono móvil, la documentación ni ningún equipaje.

Una quarantena de veïns s'han coordinat per ajudar en el dispositiu de recercaJordi Bonilla

Ante la situación, el Ayuntamiento ha activado esta mañana un dispositivo de búsqueda extraordinario, en coordinación con los Mossos d'Esquadra, que han hecho lectura de matrículas en las entradas y salidas del A-2 a su paso por l'Urgell y la Segarra.

Una cuarentena de vecinos de los diferentes núcleos del municipio se han reunido en el bar La Amistat de Sant Antolí, desde donde el alcalde, Francesc Sabanés, ha coordinado grupos de tres o cuatro personas que han peinado caminos y terrenos del término. Los Agents Rurals y algunos alcaldes de la Segarra también se han sumado a las tareas de búsqueda.

La noticia ha causado consternación entre familiares, amistades y vecinos, a los cuales Sabanés ha trasladado su pésame. De momento no se han hecho públicas las circunstancias de la muerte.