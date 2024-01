Ivars de Noguera y Alfarràs, 25 días sin internet ni móviles

Publicado por Esmeralda Farnell Redactora de Comarques REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

Empresas y los ayuntamientos de Ivars de Noguera y Alfarràs están indignados por cortes continuos de telefonía móvil e internet que sufren desde hace tres semanas. Se trata de continuas incidencias que les impiden trabajar con normalidad, tanto a servicios públicos como negocios, ya que no pueden cobrar con tarjetas, ni tampoco hacer pagos o pedidos. El alcalde de Ivars de Noguera, Josep Magrí, apuntó que la incidencia estaría localizada en un repetidor de Alfarràs “con problemas en la acometida”, dijo. Este repetidor pertenece a la compañía Vodafone, aunque también da cobertura y servicio a otras como Orange o Movistar. Magrí apuntó que han presentado quejas y “no son claros porque nos dicen que están trabajando pero seguimos igual. Es una auténtica vergüenza que nos provoca un grave aislamiento”. El alcalde de Alfarràs, Joan Carles Garcia, apuntó que la incidencia afecta a gran parte de la localidad y destacó la “indefensión” ya que no nos atienden ni tenemos respuesta”. En Agramunt, el cambio de ubicación de una antena de Movistar ha provocado lquejas de los vecinos, que no tienen cobertura o bien la tienen “muy débil”. La compañía explicó que la nueva antena tiene más tráfico de datos del que puede asumir y que en dos meses se solventará. Asimismo, La Granja d’Escarp también se quedó ayer sin internet durante el día.