Puigverd de Lleida sale a la calle contra la violencia y Junts pide al alcalde que dimita

Un centenar de vecinos de Puigverd de Lleida salieron ayer a la calle en contra la violencia machista después de la detención y posterior puesta en libertad con cargos del alcalde, Josep Solsona, investigado por sendas denuncias de amenazas y abuso sexual (ver desglose) Por su parte, Junts per Catalunya, formación en la que milita el primer edil, le solicitó que dimita de su cargo y le suspendió cautelarmente de militancia hasta que se aclaren los hechos. En un comunicado, la formación expresó su consternación ante los hechos denunciados, que consideraron “muy graves” y mostraron todo su apoyo a la familia y personas afectadas. También la junta de gobierno local de Junts en Puigverd solicitó a Solsona que se aparte “para poder gestionar la situación de la mejora manera posible pensando en seguir ofreciendo un buen servicio a los vecinos de Puigverd de Lleida”. Apuntaron que con su renuncia le permitirá “afrontar su defensa en las mejores condiciones, defendiendo su presunción de inocencia”. Desde Junts per Catalunya expresaron la plena confianza y colaboración con la justicia “en cualquier aspecto” que se considere que el partido pueda aportar. También apuntaron que Solsona debe “hablar con su equipo de gobierno y afrontar la situación. Los grupos de Tots Fem Puigverd-AM y Alternativa per Puigverd-CP, en la oposición, trasladaron su apoyo al resto de ediles del equipo de gobierno y pidieron “respeto” y “tiempo” para que se puedan esclarecer los hechos denunciados.

Josep Solsona se convirtió en alcalde de Puigverd de Lleida en agosto de 2022 después de que prosperase una moción de censura presentada por JxCat y el PSC (Alternativa per Puigverd) contra la que era entonces la alcaldesa de Tots fem Puigverd (ERC), Sandrà Barberà, y revalidó la alcaldía en las últimas elecciones municipales en mayo de 2023, con mayoría absoluta. En enero, Josep Solsona, provocó una polémica, en una formación en la delegación del Govern sobre igualdad y de trato no discriminatorio, al mostrarse contrario a hacer distinciones por razón de género, sea cual sea, y apuntó que “una asociación de mujeres es sexista”, ante el estupor de los presentes.

Libre e investigado por amenazas y agresión sexual

El alcalde de Puigverd, Josep Solsona, quedó ayer en libertad provisional sin medidas cautelares. Tras escuchar la declaración del investigado y de los testimonios, el juzgado de guardia de Lleida decidió, de acuerdo con la Fiscalía, no imponer ninguna orden de alejamiento o de protección de las presutnas víctmas. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Solsona está investigado por sendos delitos de amenazase y coacciones, lesiones, amenazas en el ámbito de violencia de género, maltrato familiar y agresión sexual a menor de edad. Cada una de las causas abiertas será remitida al juzgado competente según la materia del delito, continuando el alcalde con la condición de imputado. Como avanzó SEGRE, Solsona, de cuarenta y dos años, fue arrestado el viernes al mediodía por los Mossos, a instancias de la propia Fiscalía y alertados por varios estamentos, por una denuncia de violencia de género, Después de pasar la noche en las dependencias policiales, ayer por la mañana pasó a disposición del juez, que finalmente decretó su libertad con los cargos ya citados