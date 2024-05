Una treintena de leridanos entran en la bolsa de secretarios municipales

Publicado por Helena Culleré Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

Veintinueve de los más de 40 candidatos a formar parte de la bolsa de secretarios e interventores de la administración local han superado el examen de la Generalitat, que se llevó a cabo el pasado enero. Inicialmente, fueron un centenar de preinscritos, pero se presentaron a la prueba menos de la mitad.

En el conjunto de Catalunya, fueron 136 aprobados: 36 en Barcelona, otros 33 en Girona y 38 más en Tarragona. Fuentes del sector explicaron que los resultados ya son oficiales y solo queda constituir la bolsa de secretarios para que arranque.Actualmente, hay alrededor de cincuenta plazas de secretario e interventor municipal que no ejerce ningún profesional, lo que podría resolverse parcialmente con la nueva bolsa de la Generalitat. Es la segunda convocatoria para contar con relevo en este sector, ante la falta de funcionarios de carrera, si bien la anterior no tuvo el éxito esperado y prácticamente ningún leridano superó la prueba.En los 231 municipios de Lleida hay 351 plazas de secretario, interventor o tesorero. Alrededor de 70 corporaciones están exentas de cubrirla por su baja población o presupuesto. Del resto, menos de 60 figuran como no vacantes en los archivos de la Generalitat y del resto unas 120 están ocupadas por interinos, que por definición trabajan en una situación de provisionalidad. Otras cuarenta plazas figuran como ocupadas por nombramientos de otro tipo aunque también temporal y una cincuentena más de plazas no son ejercidas por ningún profesional. En paralelo, la Diputación ha ampliado el programa de SAT (Servicio de Asistencia Técnica) para dotarlo con 54 plazas. En principio está pensado para cubrir a los municipios exentos de contratar a un secretario. La alta movilidad del personal de las administraciones locales (que debería ser funcionario de habilitación estatal) tiene en precario a numerosos ayuntamientos y se calcula que unas 40 plazas están cubiertas de forma irregular.

Quejas en Les Garrigues por una “mala gestión” del servicio técnico

■ El ayuntamiento de L’Espluga Calba ha enviado una carta al consell comarcal para denunciar lo que considera una “mala gestión” del servicio de asistencia técnica de secretarios (SAT), al no haber cubierto a tiempo la corporación comarcal el permiso por maternidad de la titular de la plaza. Fuentes del consistorio señalaron que el consell ha ofrecido “para cuatro semanas solo 13 horas” de SAT, algo que ven totalmente insuficiente para preparar expedientes como los plenos, pagos o justificación de inversiones. Según las mismas fuentes, el malestar se extiende a otros municipios. Pese a todo, el consell ha notificado al ayuntamiento que el 7 de mayo se incorpora una nueva SAT. Aún así, consideran que es una solución coyuntural a un problema estructural por falta de secretarios.