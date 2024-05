Emprender en zonas rurales y fijar población, el reto del Ticket Rural

Crear empleo, riqueza, servicios básicos y fijar población, especialmente jóvenes y mujeres. Estos son algunos de los objetivos del proyecto Ticket Rural, una convocatoria de ayudas del departamento de Acción Climática para favorecer la creación de microempresas no agrarias en territorios rurales, así como el traspaso de negocios en funcionamiento. Estas subvenciones se enmarcan en el programa Leader para pueblos de hasta 10.000 habitantes.

Los once grupos de Acción Local Leader de Catalunya serán los encargados del despliegue y la gestión de estas ayudas, que ascienden a 2 millones de euros. Se podrá solicitar en pueblos que están dentro de la zona Leader, llengado a más de 500 municipios y al 70% del territorio catalán. Un ayuda que puede llegar a los 35.000 euros y que no está vinculada a la obligación de hacer inversión. Los solicitantes deberán comprometer a mantener la actividad empresarial durante un mínimo de cinco años, desde el pago de la subvención.Desde el consorcio del Grupo de Acción Local (GAL) de la Noguera y el Segrià Nord, apuntaron que se trata de un nuevo recurso para “apoyar a los emprendedores rurales y consolidar nuevas empresas”, en palabras de la técnica Gemma Cortada. Señaló que en el GAL de la Noguera y el Segrià Nord está prevista una dotación de 168.000 euros. “Además de ayudar a fijar población, facilita ofrecer servicios en pueblos donde son escasos o no existen. Todo ello beneficia a la supervivencia de pueblos”. Las ayudas se pueden solicitar hasta el 26 de mayo y los consells han preparado sesiones informativas para dar a conocer las bases de la convocatoria.

Reempresa, otra iniciativa en Lleida para conservar empleos

El programa Reempresa, fruto de un convenio entre el Patronat de Promoció Econòmica de Lleida y el Centro Reempresa de Catalunya, ha conseguido conservar hasta 556 empleos directos y ha contribuido a la continuidad de 26 empresas desde que se inició en 2011. Desde entonces ha generado una inversión inducida en la provincia de 7,5 millones de euros, según el balance que se presentó a finales de 2023. Uno de los negocios fue el horno de pan de la Fuliola o una mercería en Corbins.