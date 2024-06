Quejas por el aumento de un 80% de la tasa de basuras

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de Torres de Segre protestan por la subida de la tasa de basura que se ha incrementado en un 80%, un aumento “totalmente abusivo y desproporcionado”, aseguran. La última revisión de la tasa data de 2015. Desde ese año hasta 2023 el IPC acumulado es del 23%, según los datos oficiales del INE, señalan. Entonces la tasa era de 95 euros al año y ahora de 175 euros por vivienda, “algo que no es razonable”. Cabe recordar que el consell del Segrià aprobó una subida del 25% para la recogida de basuras en los 15 pueblos que utilizan islas de contenedores que irán con llave, como es el caso de Torres, aunque luego es cada consistorio el que decide el aumento final según sus gastos. El alcalde, Axel Curcó, admitió que se ha actualizado la tasa, que era muy baja, e indicó que con el aumento todavía no se cubren los gastos municipales del servicio. “Procesar la fracción resto cuesta muchísimo”, justificó. “Hemos hecho lo que nos ha aconsejado el consell y donde más se nota la diferencia es en casas donde vive una persona o están vacías”, dijo. No obstante, la nueva tasa se debatió en pleno y se aprobó “ya que así nos lo aconsejó el consell, y ahora se han comenzado a cobrar”.