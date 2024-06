Apoyo a los municipios que reciben miles de temporeros

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad una moción de Junts-Impulsem para brindar apoyo y recursos a los municipios de Lleida que reciben miles de temporeros durante la campaña de la fruta y asistir a personas en situación irregular.

La moción insta a la Diputación a liderar reuniones con la administración del Estado y la Generalitat para que aporten recursos suficientes para atender las necesidades de personas que no pueden ser contratadas y están en una situación precaria e irregular. Asimimo, reclama impulsar un pacto con los municipios del llano y reuniones con las organizaciones agrarias, la Federació de Cooperatives y los sindicatos. El objetivo es acordar una propuesta de cambio legal que haga posible contratar durante las campañas a trabajadores en situación irregular que no tengan órdenes de detención o expulsión, igual que se autoriza a otros grupos de inmigrantes en situaciones especiales de residencia en el país. La Diputación tendrá que trasladar este acuerdo a la subdelegación del Gobierno en Lleida, la delegación del Goverm y los consells comarcals del llano y consistorios afectados, así como a los sindicatos agrarios, Afrucat y Federación de Cooperativas. La moción fue defendida por Manel Solé (Impulsem) que remarcó que “la payesía no se merece que se la trate de insolidaria y racista” y reclamó que se le dé el valor que merece. Remarcó que los pueblos a los que llegan estos trabajadores no tienen la infraestructura y el personal necesario para atenderlos. El texto contó con el respaldo de todos los grupos políticos, incluido el PP, si bien criticó el papel de Junts en la Paeria de Lleida a la hora de exigir las mismas medidas para los temporeros.Por otra parte, el pleno también aprobó aceptar la recaudación de tasas y precios públicos a través del Organismo de Recaudación de los ayuntamientos de Lladurs, Sudanell, Camarasa, Navès, Esterri d’Àneu y el consell del Jussà. La Diputación ya gestiona los tributos de 243 entidades locales