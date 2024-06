Un coche se estrella contra una gasolinera en Alfés

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Surrealista situación la que vivieron ayer los Mossos en la estación de servicio de la AP-2 en Alfés. Una patrulla acudió a las 14.19 horas después de que un coche se estrellara contra un surtidor. Los policías encontraron al vehículo accidentado contra el poste y a un hombre que todo apuntaba que era el conductor y que apenas podía tenía tenerse en pie. Le hicieron el test, que arrojó un resultado de 1,30 mg/l. Sin embargo, dijo que él no era el infractor y que el chófer se había ido. Ante ello, y como no había visto quién conducía, decidieron no imputarle. Solicitaron las grabaciones y, si certifican que era él quien conducía, le imputarán.