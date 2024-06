Prevención de incendios durante la siega del cereal

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat ha activado la campaña operativa de prevención de incendios con el inicio de la siega del cereal, que coordinan los departamentos de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural y el de Interior, con el objetivo de minimizar las incidencias. La campaña se activó el pasado 1 de junio y se mantendrá activa las próximas semanas hasta el 31 de agosto. Este año, como novedad, se incorpora la demarcación de Girona en la campaña. El operativo de vigilancia está formado por Agentes Rurales, el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales de Acción Climática, y representantes de agrupaciones de defensa forestal (ADF) con la colaboración del sector primario.

La campaña se centra en informar de las obligaciones en los trabajos de recolección del cereal así como una serie de recomendaciones para minimizar el riesgo de incendio en el campo. Durante los meses de verano, además de un incremento sustancial de las temperaturas, la humedad baja a mínimos anuales. Esto, junto con un tipo de vegetación fácilmente inflamable, comporta que determinados trabajos, como la siega del cereal, tengan un riesgo muy elevado de incendio, especialmente en unas determinadas franjas horarias. Durante este periodo, son obligatorios los medios de extinción, por lo que los Rurales harán parar las máquinas que no los tengan. En caso de activación del nivel 3 del Plan Alfa, entre las 14 y las 17 horas, hay que comunicar a los Rurales el inicio y la finalización de las tareas agrícolas con cosechadora o embaladora. Respecto a las picadoras de paja acopladas a un tractor, si se activa el nivel 2 del Plan Alfa, no se podrán utilizar entre las 12 y las 18 horas. En nivel 3, no se podrán usar en ninguna franja horaria. En los primeros días del mes de junio se registraron tres incendios causados por máquinas cosechadoras en Castell d’Aranyó (Plans de Sió), Balaguer y Tudela de Segre (Artesa de Segre). Durante la campaña de 2023, se produjeron un total de ocho incendios en las comarcas leridanas.