Una década protegiendo a los perros

“Es una locura. Estamos desbordados. No sabemos qué va a pasar. No hay adopciones, solo hay abandonos y la gente no puede ayudar como antes”, explica Sandra Oró, responsable de la Protectora de Animales de Seròs, que también opera en el Baix Cinca y que el domingo celebra su décimo aniversario.

La entidad se hace cargo en la actualidad de 90 perros de distintas edades, con Alfa, el superviviente de la cacería de una jauría de tres canes que hace casi diez años atacó un rebaño en Seròs, como el que más tiempo lleva en el núcleo zoológico. “Gestionamos dos protectoras, una en el Segrià y otra en el Baix Cinca, y tenemos un equipo de veinte voluntarios” que participan en el cuidado de los animales y el mantenimiento de las instalaciones.El creciente aumento del abandono de animales de compañía y el desplome de las acogidas está llevando al límite la sostenibilidad de la protectora. “Hace más de tres semanas que no hacemos ninguna adopción, y los animales que se rescatan de la calle están muy abandonados, en muy malas condiciones”, señala Oró.La entidad se financia mediante aportaciones de particulares, a lo que se suma la habilitación de enlaces en su perfil de Facebook para canalizar compras en algunos establecimientos de alimentación y algunas recogidas de alimentos en tiendas, aunque las necesidades que generan el aumento de ususarios y el alargamiento de sus estancias está poniendo a prueba su sostenibilidad.La protectora pretende aprovechar la celebración del décimo aniversario “para ganar visibilidad y pedir ayuda”, anota su responsable.El programa incluye talleres formativos (uno sobre cuidados básicos), actividades para niños y la inauguración de la pelupiscina de obra que han construido los voluntarios en las últimas semanas y que reemplaza a la que hubo hace unos años.