Ayuntamientos de Les Garrigues organizan un frente común para frenar Nova Tracjusa

Ayuntamientos gobernados por ERC y Per Tu en Les Garrigues preparan un frente común para tratar de frenar Nova Tracjusa, y han iniciado contactos para organizar movilizaciones en las próximas semanas. La petición de licencia de obras al consistorio de Juneda para construirla ha reactivado la oposición entre alcaldes de la comarca. Esto quedó patente en el consejo de alcaldías celebrado el miércoles. Durante la sesión, varios ediles se declararon contrarios al proyecto que promueven más de un centenar de ganaderos locales para obtener gas de residuos y usarlo para secar purines en la actual planta de Tracjusa en lugar de quemar gas natural.

El alcalde de Arbeca, Sergi Pelegrí (ERC), pidió en el consejo de alcaldías un posicionamiento común del consell sobre Nova Tracjusa. No lo hubo, pero varios ediles expresaron su rechazo. Uno de ellos fue el alcalde de Les Borges Blanques, Josep Farran (BxR-Per Tu). “Mostré un rechazo convencido a este proyecto”, corroboró ayer. Finalizada la sesión, alcaldes republicanos y de la formación municipalista Per Tu se reunieron y hablaron de organizar protestas a partir de finales de este mes. Los contrarios a este proyecto se oponen a que el complejo reciba hasta 45.000 toneladas al año de residuos procedentes de plantas de separación como materia prima para obtener gas.La sesión del consejo de alcaldes estuvo precedida por una reunión el pasado lunes entre ediles de Les Garrigues contrarios al proyecto de Nova Tracjusa y representantes de la Generalitat para abordar este proyecto y su autorización. La ponencia ambiental del Govern la otorgó en 2021, pocos días antes de que este organismo pasase de las manos de Junts a las de ERC. El departamento de Acción Climática la considera en vigor y debidamente actualizada, tras haber incorporado las mejores técnicas disponibles en materia de tratamiento de residuos. Así lo manifestó en una carta enviada la semana pasada al consistorio de Juneda.Por su parte, la asociación ecologista Ipcena y la plataforma vecinal Aturem la incineradora, contraria a Nova Tracjusa, cuestionan que la autorización ambiental de la Generalitat esté actualmente en regla, como afirma la conselleria. Los opositores al proyecto valoran que la revisión anticipada de la autorización debería haberse sometido a información pública y apuntan que no lo ha hecho. Por este motivo, consideran que el trámite ha incumplido la normativa y han enviado una carta al departamento de Acción Climática en la que piden que el permiso quede “en suspenso hasta que se regularicen los requisitos ambientales”.