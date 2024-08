Quejas de vecinos de Artesa al intentar cobrarles recibos pagados

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de Artesa de Lleida han mostrado su malestar y sorpresa tras recibir la reclamación del ayuntamiento para abonar recibos que ellos aseguran ya han pagado hace tiempo. Afirman que algunos hacen referecia a impuestos de circulación de coches que no tienen o de viviendas de las que no son propietarios o bien, son antiguos recibos que ya pagaron en su día con amenazas de embargo si no se abonan.

Exigen al consistorio que aclare la situación si se trata de un malentendido y aducen que emprenderán acciones de reclamación con los consiguientes recibos para evitar el cobro.

Por su parte, la alcaldesa, Mariona Rebull (ERC), indicó que solo se ha iniciado una campaña de revisión de las finanzas “pero que en ningun caso se ha procedido al cobro de recibos”. “Se ha informado a algunos vecinos que al ayuntamiento le consta que hay recibos que no están pagados, pero que todo se aclarará si se presenta el correspondiente recibo. Tienen que venir con la carta y se arreglará el problema”, indicó. Rebull atribuyó la situación a que en el anterior mandato municipal de Junts no se controlaron los impagos, por lo que hay un 10% de recibos sin cobrar, subvenciones sin ingresar y se tiene que regularizar la documentación y la situación económica.

De hecho, la alcaldesa anunció la intención de pedir una auditoría. Incidió en que la intención del consistorio es delegar el cobro de tributos a la Diputación el próximo año por lo que la gestión de las finanzas en los últimos cuatro años tiene que estar clara y justificada y “es lo estamos haciendo”, dijo.