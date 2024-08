Renfe instala en los baños de la estación de tren de Tàrrega la oficina de los trabajadores

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El sindicato CGT interpuso ante la Inspección de Trabajo una denuncia que ha derivado en un acta de sanción a Logirail, filial del grupo Renfe, por instalar en los aseos de la estación de Tàrrega las oficinas y el lugar de descanso de los trabajadores. Los inspectores han detectado media docena de infracciones de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, aunque la cuantía de la sanción no se determinará hasta que se cierre el expediente. Fuentes de la empresa mostraron su intención de interponer los recursos procedentes una vez conozcan la sanción definitiva.

El habitáculo, de menos de seis m² (2,4x1,2 metros), es la antesala de los retretes, donde estos días se alcanzan temperaturas superiores a los 30º. El informe de la Inspección destaca que la empresa no ha hecho caso ni al requerimiento que le envió en mayo ni a las conclusiones de una evaluación de riesgos de septiembre, que instó a Logirail a “habilitar un lugar de trabajo fuera de los aseos de la estación, que cumpla con lo establecido en el RD 486/97”, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. “Y, además, los usuarios de los trenes se han quedado sin baños”, explican fuentes de CGT. La Inspección, por su parte, requirió a la empresa para que proporcionara “un lugar apto para el descanso a los trabajadores” y “formación adecuada en materia de actuación en situaciones de emergencia”.Eso ocurrió en mayo, tras un visita con tintes surrealistas en la que el inspector, que se encontró la taquilla cerrada, el andén desierto y un cartel de no disponibles en la puerta de los baños, descubrió la oficina al salir de ella una trabajadora.“El habitáculo carece de sistema de ventilación” y tiene “una iluminación muy precaria”, lo que hace “necesario recurrir en todo momento a iluminación artificial”, señala el acta, que añade que la empresa “ha facilitado” a los trabajadores “un pequeño calefactor para el invierno y un ventilador para el verano”. Allí “se han provisto de un pequeño escritorio y una silla para poder sentarse”.La empresa ha pedido a Renfe que se coordine con Adif para hallar otro espacio. “Podría entenderse una cierta prolongación de los plazos de respuesta” por no ser la propietaria, señala el informe, que destaca que “no podemos obviar” que “era conocedora de la necesidad de corregir esta situación desde hacía al menos 8 meses”.

Solo hay personal en 2 estaciones de la vía de Manresa

Solo dos estaciones leridanas de la vía de tren de Manresa siguen teniendo personal asignado. Se trata de la capital de la Segarra y de Tàrrega, donde la permanencia tiene un motivo estructural: la vía traza una curva, y los ferroviarios tienen que avisar a los maquinistas de que pueden arrancar cuando las puertas se han cerrado y los pasajeros han subido a los vagones.