Alcarràs construirá un depósito de agua antes de instalar contadores

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alcarràs trabaja para tener un depósito de agua potable nuevo y cubierto a finales del próximo año ya que, en la actualidad, cuenta con dos balsas sin techo, lo que no se ajusta a la normativa sanitaria vigente, según explicó el alcalde, Gerard Companys. El edil puntualizó que el abastecimiento es totalmente apto para el consumo ya que se aplica un preciso sistema de cloración. Esta actuación supondrá una inversión de más de un millón de euros y el consistorio ya cuenta con una subvención de 310.000 de Plan de Cooperación Local de la Diputación, condicionada a que el proyecto esté acabado en diciembre de 2025. “En breve comenzaremos los trámites para tener listo el proyecto y licitar y adjudicar obras con el objetivo de comenzar la actuación a mediados del año que viene”, indicó el alcalde. “Somos conscientes de que hay que sustituir buena parte de la red de abastecimiento ya que muchos tramos están degradados y también tenemos que instalar contadores ya que somos uno de los más de 40 municipios a los que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra más por no dar este servicio, pero tenemos casi 10.000 habitantes y 5.000 viviendas y no disponemos de dinero”, indicó el alcalde (ver desglose). No obstante, la instalación de contadores es un proyecto a medio plazo que el consistorio prevé llevar a cabo cuando tenga disponibilidad financiera.

En la actualidad, la explotación del servicio de agua de boca la hace Agbar, que tiene la concesión hasta finales de 2025. “Descartamos municipalizar dicho servicio ya que sería muy complicado” incidió el edil. La compañía cobra un canon único a finales de año ya que solo tiene un contador que mide el consumo en la planta potabilizadora. Se cobra a cada vivienda o establecimiento teniendo en cuenta la tipología de casa, si tiene piscina o jardín. “Es verdad que cada vivienda paga lo mismo sin tener en cuenta si viven una o más personas y se tendrá que regularizar”, remarcó Companys.

Urbanizan cinco calles del centro e instalarán 250 contadores

El ayuntamiento de Torres de Segre ha comenzado las obras de reurbanización de las cinco calles del centro histórico: Templers, Pau Claris, Aurora, Ponent y Ramon Llull, que supondrán una inversión de más de 700.000 euros. Esta intervención contempla la sustitución de tuberías, muchas antiguas y de fibrocemento, lo que genera que haya numerosas fugas durante el año aumentando sensiblemente el gasto de agua. Según el alcalde, Àxel Curcó, se aprovechará la actuación para colocar 250 contadores en los domicilios este año, ya que no tienen. Se trata de un plan piloto para frenar el despilfarro que se completará el próximo año con las instalación de otros 300 contadores más. También permitirá mejorar la calidad del agua que se capta del Canal de Seròs. El consistorio quiere evitar episodios como el de 2022 cuando tuvo que cerrar el grifo a los vecinos y repartir agua envasada varias semanas al detectar pesticidas en la red. La decisión municipal de aplicar contribuciones especiales generó quejas de vecinos que preferían que las obras se demorasen y se sufragaran con subvenciones a tener que pagar cantidades que algunos no pueden asumir, según algunos de ellos. Dichas cantidades podrían oscilar entre los 1.000 y los 2.000 euros por vivienda. Las contribuciones financian un 13% del presupuesto. Curcó indicó que es preciso retirar elementos contaminantes de la red de abastecimiento.

La ACA cobra más dinero a los que no constrolan el gasto de recursos

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra más por el agua de boca a 45 municipios de Lleida porque no han instalado contadores. El organismo regulariza el canon a los consistorios por gastar más agua de la que declaran anualmente. En estas condiciones están Alcarràs y Torres de Segre, en el Segrià, y otros municipios como Castelldans, Miralcamp o La Pobla de Segur. La Diputación contempla ayudas que superan los 20 millones de euros para instalarlos en los próximos tres años en Castelldans, Castelló de Farfanya, El Cogul, Golmés, La Sentiu de Sió, Solsona, Torrefarrera, Torres de Segre y Torre-serona.