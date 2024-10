'Han pasado 3 buses llenos seguidos'

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Hemos llegado a la parada del apeadero para coger el bus que pasa a las 7.35 horas hacia la Caparrella, pero iba lleno y no hemos podido subir. Los dos siguientes, de las 8.05 y las 8.15, también iban llenos. Finalmente hemos podido coger el cuarto, el de las 8.25, que nos ha hecho llegar 8 minutos tarde a la primera clase de las 8.30. El profesor ha hecho una excepción y nos ha dejado entrar, pero si llegamos más de cinco minutos tarde nos quedamos fuera”. Este fue el calvario por el que ayer pasaron Biel y Oriol, dos alumnos de primer curso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. No son de Lleida y no tienen otra forma para ir a la Caparrella, como la mayoría de los otros 20 jóvenes que a primera hora forcejeaban para conseguir un sitio en el bus de la L10 que conecta el centro de la capital con el complejo.

El director del instituto Caparrella, Emili Grau, admite que “el servicio tiene carencias y no es ideal”, pero asegura que “este curso estamos haciendo un seguimiento más exhaustivo y ha mejorado”. Asimismo, pide a los alumnos de Lleida ciudad que cojan buses más tempranos para no coincidir con los estudiantes de otros municipios y descongestionar así el servicio.

El grupo de ERC en la Paeria de Lleida ha pedido al gobierno municipal adecuar de forma inmediata el carril que conecta las instalaciones deportivas de Inefc Lleida, en el complejo de la Caparrella, con otros puntos de la ciudad “para facilitar los desplazamientos sostenibles de los deportistas, así como garantizar su seguridad en los trayectos”, explicó el edil Xavi Estrada. Asimismo, los republicanos han pedido a la comisión de Acción e Innovación Social que se revisen y mejoren las frecuencias del servicio de buses que conectan con las instalaciones.

La Paeria refuerza la L2 con otro bus a las 8.05 h para ir al Camp Escolar

El ayuntamiento de Lleida refuerza a partir de hoy la línea L2 con un autobús más para dar respuesta a la demanda de alumnos que se desplazan a primera hora de la mañana hacia los institutos del Camp Escolar. “Hemos trabajado con Autobusos de Lleida para mirar de dar respuesta a las demandas que teníamos de la comunidad educativa de los tres institutos y hemos decidido poner este refuerzo de la L2 que pasará a las 8.05 horas por la parada de la avenida Doctora Castells”, explicó la teniente de alcalde y edil de Movilidad, Cristina Morón. “Si funciona bien y hay una demanda real, el servicio será diario”, añadió el gerente de Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla.Asimismo, Morón aseguró que “siempre estamos atentos a las posibles carencias que podemos tener en el transporte colectivo urbano y, especialmente, sensibles con todo lo que tiene que ver con los escolares, como ya hicimos en su momento con el autobús a la Caparrella”.