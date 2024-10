Junts denuncia vertidos incontrolados e ilegales y pide multas de hasta 30.000 €

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo de Junts per Catalunya en la Paeria denuncia que l’Horta sufre vertidos ilegales en los contenedores, especialmente en aquellos ubicados al lado de las principales vías de comunicación, y apunta a que los vecinos están hartos del incivismo y del “turismo de basuras”. Por ello, la portavoz de Junts, Violant Cervera, pide que el nuevo contrato de limpieza disponga de contenedores con chip que favorezcan “un control más exhaustivo”. También reclama “la instalación de cámaras de vigilancia que permitan identificar a quienes actúan de forma impune” con el fin de que puedan ser sancionados con hasta 30.000 euros. En este sentido, Junts pedirá un endurecimiento de las ordenanzas de civismo y de basuras al considerar insuficientes las sanciones actuales de las faltas leves, que actualmente van desde los 120 € a los 3.000 €. Esta sanciona acciones como depositar a granel residuos con líquidos o que pueden licuarse; abandonar los residuos fuera del contenedor específico cuando este no esté lleno o no separar los residuos comerciales en origen, entre otros.