Dimite uno de los dos concejales de Esquerra en Almacelles en plena crisis municipal

La crisis municipal que se desató en Almacelles a finales de septiembre después de que el alcalde, Joan Bosch (Amunt Almacelles-Ara Pacte Local), echara del equipo de gobierno a los dos ediles de En Comú se cobró ayer la primera dimisión. Francesc Xavier Martinez Broto, uno de los dos ediles de ERC en el gobierno municipal, dejó sus responsabilidades tanto en el equipo de gobierno como el cargo en el consistorio por las discrepancias con su compañero de formación política, Josep Torres, y con el primer edil, según fuentes próximas al partido. Está previsto que lo releve con toda probabilidad la siguiente en la lista de los republicanos en las municipales de 2023, Teresa Nadal.

Martínez Broto ya dejó hace una semana su cargo en la dirección de la residencia de la tercera edad de la población. Era el responsable municipal en el consejo de administración del geriátrico como concejal de Bienestar, una potestad que ahora está en manos del alcalde. Junto con él también dimitieron la directora técnica, que acusó a Bosch de “inacción e incompetencia”, y el vocal del PSC, en la oposición, Òscar Garcia. El portavoz de ERC, Josep Torres, remarcó ayer que no hay ninguna intención de abandonar el equipo de gobierno, en la actualidad en minoría y con un edil menos hasta que Martinez sea relevado. Tras los comicios municipales, Amunt Almacelles obtuvo 3 ediles y ERC 2 que unieron filas con Almacelles en Comú, con otros 2 concejales, estos expulsados el 28 de septiembre con un decreto de alcaldía. También Junts obtuvo 4 ediles y el PSC, 2. Estos 6 están en la oposición. Según la portavoz de Junts, Vanesa Olivart, no hay, por el momento, ninguna intención de presentar una moción de censura, algo que sí se habría llegado a plantear, según ha podido saber este diario. El alcalde, a su vez, insistió en que “ahora hay que continuar trabajando para sacar adelante los proyectos previstos, para lo que primero será preciso ocupar la plaza del secretario” (ver desglose). Bosch justificó la marcha de Martínez en que “no ha sabido asumir sus responsabilidades” y admitió que no se han hecho algunas cosas bien pero que hay margen para rectificarlas. Tanto el PSC como los ediles de En Comú han exigido que se convoque un pleno extraordinario para debatir la actual crisis de gobierno, también pendiente del nombramiento de un nuevo secretario.

El consistorio, pendiente de contratar a un secretario

Bosch indicó que el ayuntamiento está pendiente de contratar a un secretario municipal tras la marcha del anterior a otra localidad. “Tenemos una bolsa de trabajo pero cabe la posibilidad de sacar la plaza a concurso”. El objetivo es cubrirla lo antes posible para poder continuar con todos los proyectos que hay encima de la mesa para adoptar mejoras urbanísticas y sociales. La falta de secretario frena la actividad en el consistorio ya que “todo el funcionamiento de la actividad depende de él”, indicó el alcalde. Remarcó que, salvado este escollo, la actividad en el consistorio y el día a día está garantizada.