Especias invasoras como el siluro ganan peso en el canal de Seròs

Endesa ha iniciado esta semana los trabajos de vaciado del canal de Seròs para hacer trabajos de mantenimiento y mejora, una actuación que se lleva a cabo cada dos años y que también incluye el rescate de peces autóctonos. Precisamente estos trabajos de rescate evidencian que cada vez hay una mayor presencia de especies invasoras, sobre todo de siluro, ya que se adaptan mejor en un agua que año tras año está más caliente y presenta concentraciones más bajas de oxígeno. De especies autóctonas, destaca la presencia del gobi, el budión de río y el cacho, mientras que cada vez es más difícil encontrar truchas. Aparte de peces, durante el vaciado este año también se ha encontrado un obús de la Guerra Civil que han retirado los Mossos d'Esquadra.

Los técnicos que estos días llevan a cabo el rescate de peces autóctonos en el canal de Seròs constatan la presencia creciente del siluro. "Estamos detectando, desde hace tiempo, que cada vez hay más y más aguas arriba, mientras que antes los encontrábamos en los tramos finales del canal", ha explicado Clara Companys, técnica de medio ambiente de Eccus, la empresa encargada de realizar los trabajos. Por ejemplo, sólo este miércoles los técnicos rescataron 70 siluros en el tramo de Lleida a Albatàrrec.

Uno de los posibles motivos de la proliferación de esta especie, dice Companys, es que se adapta mejor al empeoramiento general de las condiciones del agua, que presenta mayor temperatura y menor concentración de oxígeno. Otras especies invasoras que también se han encontrado en el canal son el albor y la lucioperca.

Las especies autóctonas rescatadas se liberarán en el río Segre, mientras que, en el caso de las invasoras, los ejemplares grandes se sacrificarán y los de pequeño tamaño se llevarán al Centro de Fauna de Vallcalent para darles de alimento a los animales del centro .

Las labores de rescate empezaron el miércoles y se alargarán hasta el sábado y abarcan el canal entre la Presa de Lleida y el pantano de Utxesa, un tramo de 19,1 kilómetros de longitud con capacidad de transportar 60 m3/s.

Vaciado para el mantenimiento de la obra

Endesa vacía periódicamente los canales de Ponent con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento, que consisten en mejorar el revestimiento de hormigón de las paredes laterales y solera, y de la cámara de carga. También se realizan reparaciones puntuales de desperfectos que se puedan detectar durante la inspección de la obra.

Este vaciado se lleva a cabo cada dos años, aproximadamente, aunque ahora hacía cuatro que no se vaciaba. El motivo es la sequía, ha dicho la técnica de obra civil en Endesa, Elisabet Buscallà, que ha explicado que hace dos años se optó por no sacar el agua por no afectar a los regadíos y los núcleos urbanos que se abastecen del canal.

Aparte del canal de Seròs, este octubre Endesa también ha llevado a cabo el vaciado de los canales de Balaguer y Térmens, en la Noguera, y de Lleida, en el Segrià.