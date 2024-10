Frente común para agilizar renovables en 15 municipios de Lleida

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Una quincena de alcaldes y representantes de consistorios de las comarcas de Ponent, principalmente el Segrià, pertenecientes a Impulsem Lleida denunciaron ayer ante Urbanismo la situación de “parálisis” que sufren diferentes proyectos de energías renovables de la demarcación. Consideran que las afectaciones son “graves” para ayuntamientos y vecinos favorables a estos proyectos y apuntan que el despliegue de las renovables sigue chocando con “trabas ambientales y urbanísticas” que lo retrasan. Acusan directamente al anterior Gobierno de ERC de esta situación y reclaman al actual del PSC que la reconsidere y solucione. El secretario general de la formación y alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé, indicó que uno de los grandes retos del país debe ser “la autosuficiencia energética” que pasa por consensuar una estrategia en materia energética que dé respuesta a necesidades económicas y empresariales.

Según Impulsem Lleida, hay una veintena de parques eólicos y solares pendientes de ejecución a pesar de que disponen desde hace más de un año de todas las autorizaciones ambientales, energéticas y constructivas, pero no urbanística. El motivo de este retraso es la lentitud en la emisión del Proyecto de Actuación Específica (PAE), que debe autorizar la construcción de los parques en suelo no urbanizable, y que sigue pendiente de aprobación de Urbanismo.Impulsem cree que el resultado de este “inmovilismo” en la emisión de los permisos revierte en una paralización de inversiones estimadas en 283 millones de euros y que los ayuntamientos dejen de ingresar unos 11 millones de euros en concepto de Impuesto de Construcciones y licencias de obras, tal y como avanzó SEGRE. Uno de los casos que se han puesto como ejemplo es el de Maials (Segrià), donde su alcalde, David Masot, ha precisado que los dos proyectos solares existentes han sido aprobados por el “100% de los propietarios” de fincas afectadas. Masot reclamó a la Generalitat más agilidad a la hora de hacer los trámites o que éstos se simplifiquen, porque los grandes perjudicados son los pueblos. Los alcaldes han avisado de que si Catalunya no dispone de un proyecto global en esta materia, será dependiente energéticamente de los proyectos de renovables de Aragón y de las MAT, ahora en curso.Precisamente ayer Territorio sacó a información pública el impacto ambiental de los parques de La Comella y Sant Joan en Les Garrigues.