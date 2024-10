Laia Raventós: “Estoy muy ilusionada por volver a casa”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Laia Raventós es el flamante fichaje del Cadí La Seu hasta final de temporada, el segundo que hace el club para reforzar la posición de base en apenas dos semanas después de la llegada de la andaluza Ainhoa Gervasini. La jugadora de Santa Eulàlia de Riuprimer, de 27 años, regresa al club donde firmó los mejores números de su carrera después de tomarse un año sabático para viajar por el sudeste asiático.

“Desde que volví del viaje ya me rondaba por la cabeza el hecho de volver a jugar, pero no me acababa de decidir. Al final han podido más las ganas y aquí estoy”, indicó ayer Raventós a SEGRE, reconociendo que, después de un viaje que “ha sido increíble”, dijo, “estoy muy ilusionada porque es volver a casa, con la gente de La Seu d’Urgell donde he estado siempre muy bien. Es una sensación un poco extraña, la verdad, porque parece como si no me hubiera ido nunca, y realmente ha pasado un año, por eso afronto este regreso con mucha ilusión”.Raventós ya está en La Seu y hoy tiene previsto incorporarse a los entrenamientos del equipo para poder estar disponible para el partido de la semana que viene en el Palau frente al Gernika. “Necesito ponerme en forma. He subido a La Seu antes de lo previsto para comenzar a conocer al entrenador y a mis compañeras, y espero que la semana que viene ya pueda estar disponible”, comentó. La base barcelonesa, que en la última de las tres campañas que jugó en el cadí firmó 8,5 puntos, 2,3 rebotes y 1,8 asistencias por partido, será, a sus 27 años, la más veterana del equipo. “Me sorprendió cuando me lo dijeron, porque nunca me había encontrado en esta situación”, comentó.