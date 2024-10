Colegios de Lleida crean espacios de calma para escuchar a los alumnos

En Lleida, 28 centros educativos han implementado espacios de calma como parte del proyecto 'Escolta'm', con el objetivo de crear vínculos más estrechos entre los alumnos y sus tutores. Estos espacios, decorados como salas de estar acogedoras, brindan un ambiente relajado donde los estudiantes pueden conversar libremente con sus tutores y sentirse escuchados.

Según Pilar Trenado, jefa de estudios del colegio Sant Josep de Calassanç y coordinadora del Equip ICE Escolta'm Lleida, "lo que se dice en ese espacio, se queda en ese espacio, y los alumnos lo saben". Los tutores reservan media hora para estas sesiones, y los niños acuden en grupos de tres varias veces durante el curso. Aunque los tutores pueden guiar la conversación, no juzgan a los alumnos, lo que les permite sentirse cómodos para compartir cosas que quizás no dirían en el aula o en el despacho del profesor. "No es un lugar para resolver conflictos, pero puede dar pistas de que hay alguno", señaló Trenado, y a partir de ahí, se puede trabajar en clase o derivar a otras instancias, como la psicopedagoga o la trabajadora social.

Además de los espacios de calma, algunos colegios, como el Sant Josep de Calassanç, también implementan sesiones de relajación de 5-10 minutos para los alumnos. Estas sesiones se llevan a cabo después del recreo y tras el comedor y la hora libre, momentos en los que los niños suelen estar sobreexcitados y les cuesta volver a concentrarse en clase. Diseñadas por el Institut Català de la Salut y la Atención Primaria, estas estrategias se aplican en todos los cursos, adaptándose a las diferentes edades. Los más pequeños se pasan una pluma por la cabeza y el cuello o simplemente apoyan los brazos y la cabeza sobre el pupitre, mientras que los mayores realizan respiraciones guiadas y visualizaciones agradables, todo ello acompañado de música tranquila. "Lo agradecen mucho", remarca Trenado.

Trenado subrayó que este proyecto es especialmente importante en los centros de máxima complejidad, que son los que concentran a muchos alumnos vulnerables. Estas iniciativas no solo contribuyen a mejorar la convivencia en las aulas y el aprendizaje de los estudiantes, sino que también ayudan a detectar posibles problemas en el centro o en el ámbito familiar, permitiendo atajarlos de manera temprana.