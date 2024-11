Rebaja del IBI de un 75% al alquilar viviendas a jóvenes

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Alfarràs aprobó ayer bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de urbana en un 75% a las personas que alquilen pisos de su propiedad ahora cerrados a menores de 35 años, según indicó el alcalde, Joan Carles, Garcia (Junts). Poner al servicio de la gente joven el parque de pisos que ahora están en desuso es una prioridad para el consistorio. Según Garcia, los vecinos son reacios a alquilar y cuesta mucho poner vivienda en el mercado ya que también es difícil vender. “Con esta medida apostamos por que la gente se quede en el municipio premiando al propietario”, remarcó. “Solo pedimos que el alquiler sea para menores de 35 años ya que buscamos que se queden en viviendas que ya están disponibles y también es un aliciente para sus propietarios.

El pleno acordó tambiénactualizar la factura del agua en unos 3 céntimos más por metro cúbico. “No es elevado”, indicó, “porque el precio se ha actualizado en los últimos años porque era muy bajo”. El ayuntamiento municipalizó este servicio el pasado mes de septiembre y está pendiente de ingresar en la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana. El pleno avaló asismimo subir la tasa de la basura 9 euros por persona empadronada. La población está dentro de la recogida puerta a puerta.

Dinero de los parques solares para un polideportivo

El ayuntamiento de Alcarràs prevé invertir el dinero que cobre del impuesto de construcciones y obras (ICIO) por los parques solares promovidos por Solaria en hacer un nuevo polideportivo. Según el alcalde, Gerard Companys, en los últimos años el municipio ha pasado de tener 7.000 habitantes a sobrepasar los 10.000 por lo que los equipamientos deportivos que hay en la actualidad, un polideportivo con dos pistas y una sala polivalente no homologada, no dan para acoger las actividades de las más de 30 entidades deportivas que hay en la localidad ya que se han triplicado en los últimos años. Indicó que el proyecto del nuevo polideportivo asciende a unos 5 millones que se irán sufragando con el impuesto a Solaria. Por el momento, el alcalde remarcó que el dinero que ya ha adelantado la empresa por este concepto no se puede tocar ya que solo se podrá gastar cuando los parques solares estén finalizados y en funcionamiento.

Retoman las obras de un bloque de Alcarràs para 46 pisos de alquiler

El alcalde de Alcarràs, Gerard Companys, explicó que hay una empresa constructora de la localidad que ha adquirido la estructura de un bloque de pisos que quedó a medio construir hace años al lado de la Escola del Saladar y de la que se levantó solo el esqueleto que, posteriormente, quedó abandonado. En dicho bloque se podrán edificar 46 viviendas de alquiler. Companys remarcó que la empresa está dispuesta a dejar una parte de estos pisos para que los arrienden jóvenes de la población ya que el objetivo es que las familias se queden a vivir en la localidad. “Perseguimos que la gente joven pueda encontrar vivienda en el pueblo y no se tenga que ir pese al incremento del censo en los últimos años”. No obstante, incidió en la dificultad para encontrar pisos por lo que la empresa ha accedido a dejar un número determinado para jóvenes de la localidad.El pleno de Alcarràs aprobó ayer una subida del agua a las más de 200 masías y también de la basura, como lo han hecho la mayoría de los municipios del Segrià. En concreto la basura pasará de 116 euros por vivienda a 126 el próximo año.