“Los cañones de nieve y el rafting devuelven el agua a los ríos”

“Los cañones de nieve devuelven el agua a las pistas y el rafting, al río, así que aprovechan el agua, no la tiran”. Esta fue la reflexión del vicepresidente de Turismo de la Diputación y alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, durante su intervención en la mesa dedicada al consumo de agua en zonas de turismo y ocio. En este sentido, Serrano pidió diferenciar Lleida del área metropolitana en cuanto al uso de agua en turismo y defendió que la mayoría de establecimientos hoteleros “se están esforzando en minimizar el consumo de agua”. Jaume Giribet (Aqualia) señaló que más del 90% del agua que se utiliza en Lleida va a la agricultura y señaló que “aunque el turismo tiene poca incidencia, eso no implica que no tenga que cuidarse”. Destacó también la potencialidad de los canales de riego del llano en el desarrollo del cicloturismo, siguiendo un modelo de éxito en Girona. Ignasi Servià (Enginyers Agrònoms) remarcó a su vez la importancia de los datos vinculados a los usos del agua para optimizar el recurso.