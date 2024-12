Controversia y reacciones sobre el trasvase de agua de Lleida hacia Barcelona

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

La propuesta de los colegios de ingenieros y economistas de Barcelona de derivar 50 hm³ del río Segre a Barcelona en caso de emergencia a cambio de pagar al menos 120 millones de euros para modernizar el Canal d’Urgell, como informó ayer este diario, ha suscitado controversia y reacciones diversas.

Mientras el canal Segarra-Garrigues se muestra totalmente contrario, el Canal d’Urgell, principal beneficiario, es escéptico a la espera de lo que diga la conselleria de Agricultura que, por su parte, ayer aseguró desconocer dicho ofrecimiento de estos colegios oficiales a los regantes (ver desglose). Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), recordó que trasvasar agua de una cuenca a otra, en este caso de la del Ebro a las cuencas internas catalanas, es competencia del Estado y que debe ratificarse por el Consejo de Ministros.

El presidente del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, fue el más crítico con esta alternativa ya que “si no hay agua en Barcelona en época de sequía, tampoco la hay en el Segre. El agua de Lleida es para Lleida ya que no hay que olvidar que todavía queda mucha superficie que transformar en regadío en nuestro sistema (en concreto más de 50.000 ha) y un pantano que llenar, el del L’Albagés, todavía en proceso de carga y descarga, además de ampliar el Garrigues Sud y el Segrià Sud. Esto no es ninguna solución. Deberían mirar al Llobregat y al mar, donde pueden construir desaladoras”.

Por su parte, el presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, se mostró receloso ya que “primero queremos que se nos garantice que se llevará a cabo la modernización de las 70.000 ha de extensión del sistema y concretar como. Una vez que nosotros tengamos asegurado el riego durante la campaña, tanto si hay reservas como si no, y si entonces hay agua sobrante, podremos hablar de qué se hace con el agua que no se precisa”, indicó. También remarcó que antes hay que detallar cómo se armoniza el agua del Noguera Pallaresa para poder continuar con la ampliación del Segarra-Garrigues. “Estamos pendientes de las reuniones con la conselleria y el ministerio de Agricultura para acordar la financiación de las obras de transformación del riego”, dijo.

Partida en el presupuesto de 2025

Agricultura aseguró ayer que las obras de modernización del Canal d’Urgell “son irrenunciables” y que “uno de los pilares del presupuesto del Govern para 2025”. Incidió en que se trabaja conjuntamente con el Gobierno central para “desencallar un proyecto que se hará de la mano de los regantes” y añadió que en los próximos meses un grupo de trabajo a tres bandas (regantes, Govern y Estado) definirá el proyecto, la financiación y planificación de obras.

Los colegios recuperan una vía recurrente

La petición de los colegios de Ingenieros y Economistas de derivar agua del Segre a Barcelona no es nueva. Es una propuesta recurrente que se lleva haciendo desde hace años, sobre todo cuando las reservas en las cuencas internas son escasas y obliga a tomar medidas de control en el consumo, como sucedió el pasado año. Aún hay embalses de las cuencas internas que no se han recuperado. La solicitud ya se hizo en 2008, según los regantes.