Multas más caras por no recoger excrementos de perro

El ayuntamiento de Almenar ha renovado la ordenanza de posesión de perros y animales de compañía para endurecer las multas a raíz de las quejas de los vecinos por el incremento de excrementos y orines en las calles. Según la alcaldesa, Teresa Malla, no han sido efectivas medidas como echar azufre en esquinas, fachadas de comercios y portales, por lo que se ha optado por modificar la normativa, que ya cuenta con el respaldo municipal y ahora está en exposición. Suben de 50 a 200 euros no retirar los excrementos de los perros en la vía pública y se introducen sanciones por no diluir las deyecciones que hagan los animales en las calles con 150 euros, explicó Malla. La cuantía de las infracciones leves oscila entre los 30 y los 200 euros; las graves, entre los 200 y los 1.502 euros y las muy graves, entre los 1.502 y los 30.050 euros. Según la alcaldesa, la normativa estará en vigor a primeros del próximo año.

También son infracciones leves alimentar a los animales en la vía pública, que el animal no lleve el collar o bozal, según su peligrosidad; microchip o cualquier identificación que marque una norma superior. También no comunicar al ayuntamiento la transferencia de la propiedad sobre el animal o el cambio de domicilio o muerte del animal; no colocar el rótulo señalando la presencia de perro vigilante; no entregar al comprador de un animal, en el momento de la venta, un documento que indique la fecha de venta, la raza, la edad, la procedencia y su estado sanitario y no limpiar o diluir con agua las miciones. Son infracciones muy graves la posesión sin censar de perros considerados peligrosos, o la tenencia de estos perros en el domicilio urbano o rural sin medidas de seguridad para las personas. Maya explicó que se aumentará la vigilancia por parte de los guardias urbanos municipales ya que las multas solo se podrán imponer en el momento en que se localice al autor de los hechos, “algo que es difícil por lo que se ha decidido extremar el control”.