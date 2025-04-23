Dos detenidos por robar diez corderos de una granja de Alcarràs

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Alcarràs han detenido dos hombres, de 47 y 22 años, acusados de robar a diez corderos valorados en más de 2.000 euros de una granja de Alcarràs, en el Segrià.

El robo se produjo el jueves pasado por la noche cuando los dos ladrones accedieron a la explotación agrícola, cargaron los animales en un turismo y huyeron. A raíz de la denuncia, los Mossos identificaron el turismo implicado y hacia las 6.30 de este martes lo localizaron cuando circulaba por la N-230, al término municipal de Torrefarrera.

Los agentes detuvieron el conductor, por su presunta participación en el hurto, y horas más tarde localizaron y detener a la persona que lo acompañaba cuando se produjo el robo.

Los detenidos pasarán próximamente a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida acusados de un supuesto delito de hurto.