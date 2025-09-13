Aitona vive un fin de semana de cosecha de higos dentro de Fruiturisme

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aitona celebra este fin de semana dos jornadas de cosecha de higos en el marco del proyecto Fruiturisme, una actividad que este año ha vivido su segunda edición consecutiva.

Más de 30 personas procedentes de municipios como Cassà de la Selva, Berga, Pallejà, Barcelona y Mollerussa se han reunido en la Finca Figues La Negra, tanto sábado como domingo, para vivir de cerca la magia de coger la fruta, que ha llegado a los 89 kilos.

El grupo ha sido acompañado por el concejal de Promoción Económica y campesino propietario de la finca, Jordi Vidal, quien ha destacado que el objetivo de la actividad es “ofrecer vivencias únicas y conectar a los visitantes con nuestra tierra y el saber hacer de nuestros productores”. La jornada ha finalizado con un desayuno de hermandad.

Vivir Aitona más allá de la floración

La recogida de higos de este fin de semana se suma a otras iniciativas celebradas últimamente: el último fin de semana de julio, un grupo de personas venidas de toda Cataluña recolectó melocotones, nectarinas y paraguayos, superando los 200 kilos de fruta. Igualmente, a finales de mayo, 70 visitantes disfrutaron de la experiencia de coger cerezas directamente del árbol. Estas actividades de Fruiturisme se están consolidando en el calendario de Aitona de acontecimientos, más allá de la campaña de floración, entre finales de febrero y medios-finales de marzo.

Paralelamente, siguen en marcha las obras del Centro de Interpretación de la Fruita Dolça, un equipamiento que clave para impulsar el proyecto Fruiturisme y dotar Aitona de un espacio de referencia vinculado en la fruta dulce, la cultura campesina y el turismo sostenible.