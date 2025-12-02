Alcarràs, el cuarto municipio grande de Catalunya que más ha crecido el último año

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Alcarràs es el cuarto municipio catalán de más de 10.000 habitantes que más ha crecido durante el 2024, según revelan los datos del último censo municipal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos hasta el 1 de enero de 2025. La localidad del Segrià ha experimentado un notable incremento del 3,3% en su población, llegando a los 10.556 habitantes.

Lleida, por su lado, también incrementa su población: un 1,7%, llegando a los 147.369 habitantes, y continuando a la 6.ª posición de ciudades catalanas más pobladas, detrás sólo de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa y Sabadell.

El ranking de crecimiento poblacional entre los municipios catalanes de más de 10.000 habitantes está encabezado por Cunit (Baix Penedès), que ha registrado un aumento del 3,5%, superando por primera vez la barrera de los 16.000 vecinos; l'Hospitalet de Llobregat, que ha ganado casi a 10.000 personas durante el último año, situando su población total en 292.161 habitantes, con un incremento porcentual del 3,49%; y en tercer lugar, Mont-roig del Camp (Baix Camp), que ya cuenta con más de 14.500 residentes.

Vista aèria d'Alcarràs el 2004 (a sobre) i el 2025 (a sota).Google Earth

Crecimiento generalizado en la mayoría de municipios

El fenómeno del aumento poblacional no es exclusivo de Alcarràs. Según el INE, la población ha crecido en 617 municipios catalanes durante el 2024 (el año anterior lo hizo en 620). Los incrementos más extremos, que pueden llegar hasta el 12%, se dan en localidades muy pequeñas como la Vajol (Alt Empordà) o Sant Pere Sallavinera (Anoia), donde la llegada de unos pocos vecinos tiene un gran impacto porcentual en el total de habitantes.

Barcelona, como capital catalana, ha experimentado un crecimiento del 1,6% durante el 2024, ganando a 27.039 habitantes y superando a los 1,7 millones de residentes. Otras grandes ciudades que han visto aumentar significativamente su población son Sabadell, que ahora tiene 223.589 habitantes (+1,3%), Terrassa, que llega a los 232.676 (1,9% más) y Badalona, que se sitúa en 230.642 habitantes (+1,92%).

Sant Cugat, excepción entre las grandes ciudades

Entre los 24 municipios más poblados de Catalunya, Sant Cugat del Vallès representa la única excepción a la tendencia general de crecimiento. La localidad vallesana ha perdido casi a 700 vecinos durante el 2024 (-0,7%), situando su población actual en 97.959 habitantes. Otros municipios que han visto disminuir su población son Lloret de Mar i Cardedeu, este último después de un periodo de años con crecimiento continuado.

Catalunya supera a los 8,12 millones de habitantes

El aumento generalizado en dos tercios de los municipios catalanes ha impulsado el crecimiento de la población total del país durante el último año. Según el mismo censo del INE, el crecimiento global ha estado casi idéntico al del año anterior (un 1,4%), situando el número de habitantes de Catalunya en 8,12 millones a fecha 1 de enero de 2025.

Retroceso demográfico en los municipios más pequeños

A pesar de la tendencia general positiva, la población ha disminuido en 301 municipios catalanes. Sin embargo, sólo un centenar de estas localidades ha perdido más de un 2% de sus residentes, y se trata mayoritariamente de poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Casos como Madremanya (Gironès), Ciutadilla (Urgell), Farrera (Pallars Sobirà) o Gisclareny (Berguedà) ilustran esta realidad. El caso más extremo es Sobremunt (Lluçanès), que ha perdido casi un 12% de sus habitantes, pasando de 101 vecinos en el 2024 en sólo 89 a principios de 2025.

En cuanto a los municipios menos poblados de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) sigue ocupando la última posición con sólo 25 habitantes (uno más que el año anterior). Lo siguen en esta clasificación Gisclareny (28 vecinos), la Febró (Baix Camp, 35), Cava (Alt Urgell, 38) y Forès (Conca de Barberà, 39).