Climatización de la guardería y más zonas de sombra

El ayuntamiento de Sant Llorenç de Morunys prevé invertir 101.540 euros en actuaciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. En concreto, se prevé la instalación de sistemas de climatización en la guardería municipal Els Piteuets y en el casal de la Gent Gran ubicado en la zona deportiva. Asimismo, está prevista la instalación de un depósito para recoger las aguas pluviales del tejado del ayuntamiento para el riego de la nueva zona sombría que se habilitará delante del ayuntamiento con la plantación de 30 árboles. Se instalará un sistema de goteo para garantizar su riego durante todo el año. En paralelo, se instalarán dos bombas de calor para climatizar varias dependencias del ayuntamiento, tres para la guardería y dos en el casal de la gente mayor. Los trabajos cuentan con una subvención del departamento de Agricultura de la línea de mitigación y adaptación al cambio climático y está previsto que se ejecuten en breve. El alcalde de la localidad, Francesc Riu, apuntó que las obras deben estar finalizadas antes del verano para no perder la subvención ya que no se ha conseguido una prórroga para ejecutar los trabajos.