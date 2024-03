Vuelve la primera exposición

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

El Espai Guinovart de Agramunt, dedicado al artista Josep Guinovart (1927-2007) está de aniversario. Este 2024 celebra 30 años de su inauguración y para conmemorar esta efemérides ayer inauguró la primera exposición que se pudo ver en este equipamiento dedicado al arte contemporáneo. La muestra 30 anys de l’Espai acoge una veintena de obras seleccionadas por el mismo Josep Guinovart y creadas también por él entre finales de los años 70 y principios de los 90. “Estuve en Agramunt en los años 37 y 38, en plena Guerra Civil. El primer bombardeo de la población determinó la huida hacia el campo, donde vivimos muy juntos abuelo, madre, primos, tías, hermanos, en una cabaña. Esto obligaba a establecer relación directa con la naturaleza, los elementos, objetos, aperos, animales (...). Las noches de verano dormíamos en la era, cerca de los animales, el estiércol, la paja, el barro, los huevos (...), los pies descalzos caminando con técnica rasante para no pincharte con un rastrojo (...). Todas esas vivencias son de cuando tenía 9-10 años (...). Aunque el insconciente quede definido muy pronto, estoy convencido de que una parte de mi trayectoria la ha configurado este pasado, que siempre se transforma en presente (...). No he pretendido hacer un museo, sino una obra que pertenezca a Agramunt”. Este es un fragmento del texto que Josep Guinovart publicó en el primer catálogo del Espai Guinovart el día 15 de junio del 1994 en el que ya avanza buena parte de lo que será su obra y su importante vínculo con Agramunt en ella. Jaume Jovell, que vivió los inicios del Espai Guinovart junto al artista, recordó ayer el estrecho vínculo de Josep Guinovart con Agramunt, siempre presente en sus obras. “El rastrojo, el trigo con su germinación y espiga, la tierra y la comida, lo relacionaba todo en sus creaciones”, sin olvidar la cabaña en la que vivió refugiado (representada en el centro del Espai Guinovart), señaló.

Por su parte, Martí Guinovart, patrón de la fundación, tuvo unas palabras de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible el proyecto, especialmente a Josep Farreny, amigo de Guinovart, y al entonces alcalde, Josep Huguet, así como a todos los ayuntamientos. También destacó que en julio se celebrará una gran fiesta conmemorativa de estos 30 años. Finalmente, la alcaldesa, Sílvia Fernàndez, recordó que cuando se inauguró el Espai Guinovart, en el antiguo mercado municipal, causó un “gran revulsivo” y reconoció que “a pesar de ser un atrevimiento, tuvo una gran acogida desde sus inicios”.