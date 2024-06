La Protectora, colapsada, no acepta más perros

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

La Protectora d’Animals de Tàrrega vuelve a estar desbordada. En los últimos dos meses ha registrado la entrada de una trintena de perros. Esta situación hizo que ayer anunciara que no puede aceptar nuevos animales si antes no consigue descongestionar las instalaciones. Mireia Segarra, voluntaria y portavoz de la entidad, afirma que “no tenemos ni un triste espacio para acoger a nadie más, estamos exhaustas y psicológicamente saturadas”. Segarra añade que “tanta crueldad desmesurada hacia criaturas indedensas es un retrato innegable de que las cosas no se están haciendo bien”.Según Segarra, “desde febrero registramos unas 12 o 13 entradas al mes y 3 mínimo por semana, esto es insostenible porque no se cierran tantas adopciones”.

Para poder hacer frente a esta situación, Segarra hace un llamamiento sobretodo a nuevas adopciones y a latas de comida para perros. También pide donaciones puntuales y económicas o que los interesados se den de alta en la plataforma Teaming. Además reclama a los ayuntamientos de la comarca que dispongan de un espacio en condiciones para proteger a los animales abandonados hasta poder hacer la entrada a la Protectora en condiciones. Entre las últimas entradas, lamentó la de cuatro perros que el pasado viernes fueron rescatados por la Policia Local de Tàrrega de una casa okupada de la calle de les Piques en la que los animales estaban encerrados y abandonados y presentaban un estado deplorable. La Policia Local fue alertada por los vecinos de que en la casa situada en el número 39 había varios perros desatendidos y se desprendía un fuerte olor desagradable. Según explicaron fuentes policiales, el okupa, a quien contactaron por teléfono porque ahora reside en Lleida, argumentó que una prima suya iba a dar de comer a los animales mientras que vecinos consultados aseguraron que podían pasar días sin que los perros recibieran ninguna visita y nunca nadie los había sacado a pasear. La Policia Local de Tàrrega ha abierto diligencias penales por un presunto delito de maltrato animal. La vivienda ha sido precintada y esta semana se desinfectará.