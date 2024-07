El rugby más inclusivo se consolida en la capital

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Esportiu Alba impulsó un equipo de rugby inclusivo a principios de año y parece que el proyecto ha llegado para quedarse. Actualmente Rugbi Tàrrega cuenta con una treintena de jugadores que el pasado 5 de julio celebraron la fiesta del rugby en la ciudad con un partido amistoso tras medio año de entrenamientos dos veces por semana.Desde el Club Esportiu Alba explicaron que “el partido fue realmente interesante, se vio un rugby ordenado, serio y con unos jugadores con ganas de darlo todo en el campo”.Los jugadores se distribuyeron entre el equipo de Mario, de rojo, y el equipo de Txus, de negro, “los dos entrenadores que nos han sabido transmitir los valores de un deporte exigente, de contacto, pero con unas normas muy claras y muy, muy respetuoso”, apuntaron desde el Club Alba.Tras 80 minutos de rugby intenso, el resultado final fue de 22 a 5 a favor del equipo del Txus. “Pese al resultado, la sensación era que no había ganadores y derrotados, fue una gran victoria para todos los jugadores y aficionados que gozaron de una gran tarde de rugby, donde no faltaron ni las palomitas. Y como es tradición, no hay partido de rugby sin el famoso tercer tiempo en el que todos los jugadores se olvidan de lo ocurrido en el campo y celebran conjuntamente el encuentro deportivo. Éste tuvo lugar en La Soll, donde hubo parlamentos, agradecimientos, cena, canciones y fiesta para todos los jugadores, amigos, acompañantes para concluir la temporada de la mejor manera”, añadieron fuentes del Club Alba.El objetivo del Club Esportiu Alba, que atiende a personas con discapacidad, es abrirse a toda la ciudadanía y ser inclusivo, y este equipo de rugby es un buen ejemplo de ello.