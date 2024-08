Verano activo contra la soledad

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado verano, el programa Sempre Acompanyats de la Fundació ’La Caixa’, que tiene como objetivo detectar y prevenir las situaciones de soledad no deseada y el aislamiento social de las personas mayores y que funciona en Tàrrega desde el año 2017, estrenó en la capital del Urgell el proyecto Vivim l’estiu, entonces de carácter piloto. Fue un gran éxito y este año Creu Roja Urgell, con el apoyo del ayuntamiento de Tàrrega, lo ha repetido con un programa de doce actividades dirigidas a personas mayores de 60 años, tanto si son usuarias del Sempre Acompanyats como si no lo son. “En verano, muchas personas mayores pasan muchas horas, o incluso días, solas, y Vivim l’estiu es un programa más bien de carácter preventivo con actividades comunitarias y gratuitas que ayudan a los participantes a fomentar la interrelación y a tejer una red social”, explicó a SEGRE Mercè Castellà, técnica del ‘Sempre Acompanyats’.

Entre las actividades que configuran el programa en su segunda edición, cabe destacar el campeonato de rummikub, que se celebró con éxito el pasado 23 de julio en el Casal Cívic, así como la caminata nocturna del día 15 de julio con una treintena de participantes (novedades de este año); una visita al Parc de Bombers el día 8; sesiones de chi kung en las piscinas de Altet, el local social de Claravalls, el Espai Molí del Talladell y la Oficina d’Acció Social de Tàrrega los días 11 de julio y 1 de agosto; doble visita a Mas de Colom con bus por la alta participación (también novedad), así como una visita guiada a las pinturas murales al fresco de Josep Minguell en la parroquia de la mano de Josep Castellà, entre otras. Las actividades que quedan para completar el agosto son Fem un beure en el Ateneu los días 12, 20 y 27 y el taller Relaciona’t en la sede de Creu Roja el día 22.Immaculada Puiggròs tiene 64 años y es una de las vecinas de Tàrrega que participa en el programa Vivim l’estiu. Lo valoró “muy positivamente” aunque reconoció que “algunas propuestas son de moverte más y algunas personas no pueden tanto” pero afirmó que “en general la participación es muy buena” y, además, “nos ayuda a motivarnos para salir de casa, relacionarnos con otras personas a la vez que siempre aprendes alguna cosa nueva”. Sus actividades favoritas han sido la caminata, el taller de tisanas y la clase de chi kung. Puiggròs añadió que “en caso de que no hubiera estas actividades, pasaría muchas horas sola aunque en mi caso aún tengo a mi hijo que vive conmigo, y ahora, con estas actividades, me obligo a arreglarme y a salir un rato.