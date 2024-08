No a violencias sexuales

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha formado a una docena de personas para que puedan atender el Punt Violeta. El consistorio lo instala en las fiestas multitudinarias de la ciudad para prevenir el acoso, el abuso y las agresiones sexuales, machistas y LGTBIfóbicas en los espacios públicos. Asimismo, ofrece asesoramiento y actúa ante este tipo de sucesos.

Este ha sido el segundo curso de este tipo organizado en la capital del Urgell. El primero tuvo lugar en el año 2022 y el primer Punt Violeta en Tàrrega se instaló en la Festa Major de Maig de 2019. La concejala de Feminismos, Alba Castellana, destacó la importancia de impartir formación para trabajar en un Punt Violeta.“Es esencial poder ofrecer una buena y rápida atención en caso de un incidente, y es necesario contar con personal propio para poder ofrecer un discurso coherente y una intervención adecuada”. afirmó. El ayuntamiento de Tàrrega quiere que las personas que atienden en el Punt Violeta sean profesionales y no voluntarios.Ariadna Castellà, educadora social especializada en perspectiva feminista y formadora del curso, explicó que los participantes profundizaron en el marco teórico con perspectiva feminista para saber aplicar el protocolo del departamento de Interior de la Generalitat, al que se ha adherido el ayuntamiento de Tàrrega. Tanto Castellà como Mireia Fontanet, técnica del área de Feminismos del ayuntamiento, lamentaron que muchas de las instancias del Punt Violeta no acaban llegando a las dependencias policiales, de modo que “estos casos son considerados la cifra negra porque no son oficiales”. Fontanet lo atribuyó a la creencia de que los procesos judiciales son muy largos y no acaban reparando el daño.

Aumentan los casos con menores implicados

En los últimos años han aumentado los casos de acoso, abuso y agresiones sexuales. Castellà lo atribuyó a dos factores: El incremento de la sensibilización y el refuerzo institucional que hace que se conozcan los recursos existentes y se utilicen (como es el caso del Punt Violeta), y el aumento sustancial de las violencias sexuales en las que los agresores son menores. En el Estado español se han incrementado en un 116% en los últimos 5 años, algo que se ha vinculado al consumo de pornografía. El Punt Violeta tiene también la función de prevenir y disuadir estos casos según Fontanet.