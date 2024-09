Un paso de peatones en Tàrrega reservado "a los más valientes"

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tàrrega ha emitido una denuncia pública sobre la preocupante y peligrosa situación en la que se encuentra actualmente la calle Sant Agustí, una de las principales vías de la capital de la comarca del Urgell. Los vecinos han expresado su creciente frustración debido a las numerosas dificultades que enfrentan diariamente al intentar transitar por esta calle, tanto peatones como conductores. Según la denuncia, resulta prácticamente imposible cruzar el paso de peatones, ya que se encuentra bloqueado por una serie de obstáculos que comprometen seriamente la seguridad de quienes intentan utilizarlo.

Entre los problemas señalados destacan la presencia de arbustos y vegetación descontrolada, que invade la acera y dificulta el paso de los peatones, especialmente de personas mayores, niños o aquellos con movilidad reducida. A esto se suman ramas caídas que obstruyen el paso y generan un riesgo potencial de caídas o accidentes. Además, se menciona una farola torcida que no solo afecta la iluminación nocturna de la calle, sino que también representa un peligro estructural, ya que puede caer en cualquier momento si no se toman medidas inmediatas. Para agravar la situación, el pavimento está levantado, lo que no solo entorpece el tránsito, sino que también incrementa el riesgo de tropezones, caídas y lesiones para quienes caminan por la zona.

La Federación ha hecho un llamado urgente a las autoridades municipales para que actúen de manera rápida y eficaz con el objetivo de solucionar estos problemas. Según los vecinos, la falta de mantenimiento en esta calle ha generado un deterioro progresivo que, a día de hoy, afecta gravemente la calidad de vida de los residentes y visitantes de la ciudad. La situación, además, supone un incumplimiento de las normativas de accesibilidad y seguridad vial, lo que agrava aún más la indignación de la comunidad local.

Los vecinos también han expresado su preocupación por el hecho de que esta situación no es nueva y que, a pesar de las repetidas quejas y solicitudes presentadas a lo largo de los meses, no se ha llevado a cabo ninguna acción significativa por parte del ayuntamiento. En este sentido, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tàrrega ha subrayado la urgencia de una intervención inmediata, ya que consideran que la falta de atención no solo perjudica la imagen de la ciudad, sino que también pone en riesgo la seguridad de sus habitantes.