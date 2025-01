71 perros en adopción y 80 entradas durante el 2024

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Año complicado para la Protectora d’Animals de Tàrrega. A pesar de eso, sus voluntarios no pierden las fuerzas para atender a los perros e intentar dar el máximo posible en adopción. El balance del 2024 es de 71 perros dados en adopción -entre los que hay tres acogidas definitivas y del resto, 42 eran adultos y 26 eran cachorros-, y de 80 entradas, de modo que hubo 9 entradas más que adopciones. Mireia Segarra, portavoz de la Protectora d’Animals de Tàrrega, lamenta que “hemos registrado muchas entradas complicadas, con perros con muchos estrés, que han necesitado un periodo largo de adaptación, y muchos también han tenido problemas médicos, ha sido muy complicado”.

En la actualidad, las instalaciones de la Protectora d’Animals de Tàrrega acogen a más de 60 perros. El grueso de la gestión va a cargo de cuatro voluntarias que cuenta con un equipo de unas cinco personas más de refuerzo para viajes al veterinario, acompañamiento o sacar a los animales a pasear, entre otros.

En estos momentos las principales necesidades de la Protectora d’Animals de Tàrrega son los donativos económicos, especialmente por los gastos veterinarios en tratamientos, latas de comida y mantas.

Segarra destaca que “en los últimos dos años hemos notado que cuesta más, ha habido un descenso en la ayuda y sobre todo en las adopciones” aunque afirma que “seguimos estando contentas porque cuando pedimos ayuda, recibimos”.

La Protectora d’Animals de Tàrrega afronta el 2025 con el objetivo de continuar haciendo difusión de sus animales para que el mayor número posible de perros salgan adoptados o acogidos de forma indefinida, especialmente aquellos casos más difíciles, y centrándose en la concienciación y la pedagogía de la importancia de la esterilización y la tenencia y el cuidado responsable de las mascotas.

La constante entrada de perros hizo que en junio la entidad anunciara que no podía aceptar nuevos animales si no conseguía descongestionar las instalaciones. La protectora se encontraba desbordada tras registrar una treintena de nuevos casos en dos meses, una situación insostenible porque el ritmo de las adopciones no era el mismo.