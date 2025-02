«TOTEM quiere ser un gimnasio de las emociones»

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué es TOTEM?

TOTEM (Tot Emocions) será una comunidad de bienestar y transformación personal para mujeres que quieren priorizarse y cuidarse destinándose un espacio y un tiempo a revisarse y conectar con su esencia. Pienso que la transformación personal tiene más impacto cuando se hace en grupo y en tribu. TOTEM viene a romper la soledad y a ofrecer un acompañamiento y un apoyo a las mujeres.

¿Está dedicado exclusivamente a mujeres?

Sí, en este momento necesito reunirme, inspirarme y crecer con mujeres. También romper y dejar atrás los patrones de envidia y fer pinya para ser más fuertes. Quiero que TOTEM sea el refugio y el punto de encuentro de mujeres.

Ha programado varios círculos. ¿Puede explicarlo?

Desde TOTEM ofreceremos atención individual y grupal. La individual es de acompañamiento emocional y coaching mientras que la grupal es en formato de círculos con encuentros de dos horas una vez al mes, de momento he programado tres: el de chicas (de 15 a 18 años), el de mujeres (de 35 a 55 años) y el Camino a la maternidad (dirigido a mujeres que se encuentran en esta fase de su vida y se están enfrentando a obstáculos o dificultades para quedarse embarazadas). Este último es muy especial y a la vez todo un reto porque hay mucho tabú al respecto. TOTEM es flexible y se irá moldeando según las peticiones y las necesidades. La idea es también organizar talleres, charlas, retiros.. con otras mujeres emprendedoras del territorio.

¿Cómo plantea los encuentros?

Con dinámicas de mucha reflexión, visualización, meditación.. y todo muy corporal para dejar salir las emociones y sentirlas.

¿Es necesario este proyecto?

Sí, las emociones negativas se llevan en soledad. Es necesario un espacio en el que podamos expresar como nos sentimos. Como vemos en las redes sociales, tan solo mostramos los momentos felices, y yo quiero que las personas puedan ser libres con su todo, que incluye la vulnerabilidad, la tristeza, el enfado.. aquello que la gente no quiere ver y le incomoda hasta el punto de esconderlo. Y TOTEM busca esto, ofrecer un espacio en el que puedas mostrarte tal como te sientes.

El sábado inauguró la sede en el vivero de Cal Trepat con mucha expectación. ¿Se lo esperaba?

Si está teniendo este recibimiento es que en el territorio hay una necesidad y pienso que el proyecto quiere cubrirla. Quiero que TOTEM sea como un gimnasio pero de las emociones. Muchas personas van al gimnasio para cuidarse físicamente pero no se cuidan internamente. Es importante poder sacar aquello que no se ve y queda dentro, aquello que sufres.

¿Cómo nació el proyecto?

Hace tres años que soy autónoma. Tiempo atrás dejé un trabajo estable porque no me sentía bien. No quería tener que ser validada por los otros y con mi espíritu emprendedor y persistente siempre desde el corazón, decidí apostar por mi proyecto. Reconozco que hay momentos de incertidumbres pero la libertad que me da es muy importante para mí.

¿Cómo ha sido la acogida en Tàrrega?

Estoy muy contenta, desde el ayuntamiento me han ayudado y desde el primer momento han apostado por este proyecto impulsado por una mujer y que nace para ofrecer bienestar a las mujeres.