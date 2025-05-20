Inician una campaña en Tàrrega para reducir las bolsas de desperdicios abandonadas en la calle

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tàrrega y el Consejo Comarcal del Urgell han iniciado una campaña conjunta para reducir el número de bolsas de desperdicios abandonados que hay en la calle. El pasado mes de noviembre la capital urgelense instauró el nuevo sistema de recogida del puerta a puerta con resultados muy positivos, pero todavía hay ciudadanos que no lo utilizan y dejan la basura directamente en la calle, hecho que provoca problemas de incivismo y salubridad a la vía pública. Delante de eso, las dos administraciones han emitido una carta en todos los domicilios que todavía no han participado en el nuevo sistema de recogida, hecho que se ha podido registrar gracias al sistema de chips de los cubos. A partir del 2026, se penalizará quien no utilice este sistema.

En la carta las administraciones recuerdan que el nuevo sistema de recogida de residuos es de carácter obligatorio y que la tasa de basura del próximo año irá relacionada con la participación en el sistema. Así, el pago por generación que se implementó el año 2026 penalizará todas aquellas viviendas que no estén participando en el sistema de recogida de residuos implantado. A la vez, la nueva tasa beneficiará todas aquellas viviendas que hagan un buen uso de la recogida de residuos, utilicen el centro de reciclaje municipal y en definitiva, hagan una buena separación de los residuos que generen.

Aparte, desde la entidad comarcal, mediante la tarea de personal a pie de calle (educadores medioambientales), han intensificado las visitas a domicilios e inspecciones en puntos negros de todos los municipios de la comarca que tienen implantado el sistema puerta a puerta, con áreas de aportación, para visibilizar e informar a la ciudadanía de los comportamientos incívicos relacionados con la gestión de residuos.

Aumento del 100% en la recogida de la fracción orgánica

Después de más de seis meses desde la instauración del sistema de recogida del puerta a puerta en Tàrrega, el municipio ha duplicado la recogida de la fracción orgánica. Según los datos registrados, el año 2024 se recogieron una media mensual de 90 toneladas y con el nuevo sistema de recogida se recogen 180 toneladas. Este hecho, junto con el aumento de las fracciones de cristal, papel-cartón y envases y la reducción de la fracción queda, constatan que el nuevo sistema implantado está estabilizado. Ayuntamiento y consejo comarcal quieren dedicar ahora los esfuerzos al aumentar la parte de la población que no participa en el sistema de recogida e intensificarán las comunicaciones.

El presidente del Consejo Comarcal del Urgell, José Luis Marín, ha manifestado que esta campaña también se está llevando a cabo en el ámbito comarcal y ha expresado "la satisfacción por la buena respuesta de gran parte de la ciudadanía por toda la comarca, alcanzando, en el caso de Tàrrega, un 83% de recogida selectiva, hecho que la sitúa en una de las ciudades de Cataluña con mejores registros de porcentajes de recogida selectiva."

Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, se muestra "orgullosa de la buena acogida del sistema" y felicita a los ciudadanos "que se han adaptado perfectamente al cambio de hábitos con respecto a la hora de desprenderse de nuestros residuos".

Finalmente, la concejala de Medio Ambiente, Laia Recasens, ha querido hacer "un llamamiento a la participación de esta pequeña parte de ciudadanos que todavía se resisten a colaborar en este sistema que nos tiene que permitir convertir Tàrrega en una ciudad más limpia y sostenible".