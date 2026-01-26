Heroica actuación de trabajadoras y clientes de un supermercado de Tàrrega, que frustran un asalto violento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

De heroica se podría calificar la actuación que tuvieron el jueves de la semana pasada las trabajadoras y las clientes de un supermercado de Tàrrega que frustraron un asalto violento en el establecimiento.

Los hechos pasaron a las 13.43 horas en un supermercado de la avenida Catalunya de la capital del Urgell. Un individuo intentó robar el dinero de una de las cajas registradoras en el momento que una trabajadora devolvía el cambio. Les empleadas y varias clientes, algunas de ellas migrantes, se abalanzaron sobre el individuo, evitando que se pudiera marchar. Consiguieron recuperar los billetes que el ladrón se quería llevarse, que se marchó caminando del local. Les trabajadoras y clientes se jugaron su integridad.

Los Mossos d'Esquadra están investigando los hechos. El presunto autor ya habría sido identificado y se trata de un hombre de nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales y penales.