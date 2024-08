Anulan la licencia de obras de un edificio construido en Bagergue

Publicado por Helena Culleré Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado contencioso administrativo 1 de Lleida ha anulado la licencia de obras de construcción de un edificio de dos viviendas situado en la calle Laguarto, 25, de Bagergue, al considerar que incumple las normas subsidiarias sobre urbanismo en esta localidad de Naut Aran relativas al centro histórico.

El fallo, fechado el pasado 16 de julio, responde a un recurso presentado por una comunidad de vecinos cercana al edificio cuestionado y recoge principalmente las conclusiones del perito judicial sobre la edificación, ya finalizada.

Entre otros aspectos, este informe concluye que la licencia otorgada, anterior a 2019, y los parámetros del proyecto “muestran una evidente falta de cumplimiento de las normas subsidiarias” y que el permiso otorgado “no preserva el casco antiguo” de ciertos “aumentos de volumen y densidades” de estas mismas normas urbanísticas. El fallo judicial repasa las claves del informe pericial en cuanto a alturas, volumetría o habitabilidad y cita, por ejemplo, que “se observa que el cálculo de las medidas se ha de calcular sobre la cota del terreno natural y no sobre la cota alterada del terreno recrecido artificalmente o definitivo, toda vez que dejaría vacía de contenido la normativa aplicable”.

La sentencia no aclara qué pasos deben seguirse a partir de ahora. Sin embargo, el ayuntamiento de Naut Aran, que concedió los permisos, ya avanzó ayer que recurrirá el fallo judicial, lo que implica la defensa de los argumentos por los que los otorgó hace más de cuatro años. El edificio objeto del litigio ya está construido y se ha habitado. En paralelo, fuentes el Conselh Generau señalaron que el proyecto no se sometió a debate en el marco de la comisión de Auvitatge que tiene la corporación aranesa. Otras fuentes apuntaron que una de las viviendas del inmueble de Laguarto albergaría un piso turístico, un extremo no confirmado por el consistorio.