Un Palai entà tot un règne

Eth Palai de Gèu de Vielha e Mijaran dauric es pòrtes eth 10 de seteme de 1994 e diversifiquèc atau era aufèrta toristica esportiva de tota era Val, coma unica pista de gèu dera província de Lhèida. Era piscina climatizada animèc a fòrça aranesi a apréner a nadar, en un equipament dessenhat entà acuélher es besonhs esportius pendent tot er an e que compdaue tanben damb gimnàs e sauna.

Fòrça causes an cambiat des d’alavetz ena indústria esportiva; enes sòns 30 ans, eth Palai de Gèu s’a modernizat e ei era jòia dera corona deth complèxe esportiu, amassa damb eth Palai d’Espòrts, eth skate park e es pistes de pàdel, eth poliesportiu e eth fronton.Era installacion auec ua grana acuelhuda per part deth public, mès tanben auec de comprométer eth budget der ajuntament deth cap-lòc quan aguest auec d’assumir en 2017 es deutes qu’er equipament auie acumulat jos era gestion dera enterpresa publica Vigesa, ja liquidada. De un aute costat, era sua istòria ei mercada tanben pes impressionants moments que viuec en 2016 pendent eth Campionat d’Espanha de Patinatge, a on eth que serie medalha de bronze en 2018 enes Jòcs Olimpics de Pyeongyang, Javier Fernández, se proclamèc campion.Actuauments, aufrís trabalh a enquia quinze persones enes epòques de nauta afluéncia toristica e some uns 900 abonats. Eth sòn foncionament supause eth 17% deth budget municipau, mentre que recep aportacions de 100.000 èuros per part deth Conselh e era Deputacion, en tractar-se d’ua installacion qu’aufrís servici tà tota era val. Entà milhorar-ne era gestion, era Union de Federacions Esportives de Catalonha (UFEC) e eth consistòri trabalhen en un plan de viabilitat en matèria d’inversions, manten e gestion esportiva e comerciau.

Er ajuntament a amiat a tèrme fòrtes inversions enes darrèrs ans entà amelhorar es installacions