Un recors arture eth nau sistèma de lordères en Aran

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Eth recors dera UTE (Union Temporal de Empresas) formada pes constructores Romero Polo e Transportes y Excavaciones Barba a obligat a paralizar era implantacion deth nau sistèma de remassada de lordères dera Val d’Aran, adjudicat peth Conselh Generau d’Aran a FCC a darreries d’agost damb ua durada prevista de ueit ans.Eth Tribunau de Contractes Publics dera Generalitat a dubèrt un expedient dempús dera denóncia presentada pes enterpreses, que son es qu’actuaument aufrissen aguest servici, e a dat un mes ath Conselh tà que presente es sues allegacions. Eth plen der organisme debatèc ena sua session de dijaus formalizar era sua oposicion ath recors.Era equipa de govèrn deth Conselh considère qu’autant era tramitacion deth concors coma era adjudicacion a FCC compliren es requisits legaus. Totun, hònts des enterpreses recorrentes senhalèren qu’es sues allegacions responen a qüestions tecniques e a diferéncies de critèris sus era correccion des valoracions.Non obstant, eth Conselh a via liura tà executar era contracta, qu’includís era gestion integrau dera remassada de residus e eth dessenh e era execucion dera milhora deth centre de transferéncies de residus, mentre eth tribunau non dicte ua orde de suspension, ua decision que non a arribat a préner mès que d’abituda adòpte mentre instruís es expedients. Hònts deth Conselh apunten a un compàs de demora coma scenari mès probable. En tot cas, era resolucion deth Tribunau de Contractes Publics ei recorrible enes jutjats deth Contenciós Administratiu autant per quinsevolh des dues enterpreses, era denoncianta e era adjudicatària, coma peth Conselh Generau d’Aran, en cas d’auer discrepàncies damb eth sòn contengut.

Pòrta a pòrta entà otèls e restaurants coma prioritat en Aran

Eth nau sistèma de remassada de lordères dera Val d’Aran se desplegarà ath long der an que ven e aurà coma punt prioritari era remassada pòrta a pòrta enes otèls e es restaurants, que son es principaus generadors de residus urbans coma conseqüéncia dera intensa activitat toristica que se registre pendent bona part der an. Posterioraments, e de forma progressiua, començarà a implantar-se enes viuendes e comèrci eth sistèma de remassada selectiva, en quau eth pòrta a pòrta se combinarà damb era installacion de ièrles de contenidors intelligenti. D’un aute costat, eth Conselh a establit un nau sistèma de taxes entà gravar eth servici de remassada de lordères qu’entrarà en vigor en 2025. Establís un tram fixe e un aute variable vinculat ara remassada de residus domestics e comerciaus. Se crubaràn en dates diuèrses e era segona poirà includir rebaishes en foncion deth seguiment des naues normes. Era taxa includirà eth còst reau deth servici, damb era remassada dera lordèra, eth transpòrt e eth sòn tractament.