Ua enterpresa d'Aran forme a 500 agricultores en dròns

“Ua bona part des hemnes qu’an seguit era formacion dejà dispausen deth sòn pròpri dròn e an començat a emplegar-lo coma airina”, explique Dani Castet, director de ASR Formación, era escòla de pilòts de Pirineos Drone.

Castet a coordinat en darrèr an e miei, enquia hè ues setmanes, era campannha de formacion de miei milenat d’agricultores e ramadères de tot er Estat coma pilòts de dròn, un programa de capacitacion e insercion laborau impulsat per Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) e finançat damb ua aportacion dera multinacionau suèca Ikea a trauès deth sòn Plan Allen.

“Aguest projècte cerque empoderar as hemnes enes pòbles d’Espanha en tot desvolopar era produccion sostenibla en miei rurau”, explique Ikea ena sua web sus era Clau Allen pera Igualtat, un des quate projèctes sociaus as qu’a dedicat ua bossa de dètz milions d’èuros, materializat en Fademur Vuela.

Era marca mantie dues linhes de trabalh, era deth pilotatge de dròns e ua auta centrada ena elaboracion de productes agroalimentaris e cosmetics. “Era formacion consistís en certificar coma pilòts professionaus a hemnes provengudes dera agricultura e era ramaderia que començauen de zèro”, explique Castet.

“Fademur daue prioritat a hemnes en situacion de caumatge e as qu’auien explotacions enes que poguessen hèr usatge d’aguesta formacion”, ahig. Eth perfil des participaires ère fòrça variat: “N’i auie de 19 ans enquia mès de 60, totes eres vinculades damb eth camp.” Dempús d’ua prumèra fasa de formacion teorica basada en temari dera AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), qu’ei era entitat qu’emet es certificats finaus, arribaue era practica, centrada ena metuda en foncionament deth dròn e eth desvolopament dera abilitat e era abilitat en sòn mestratge.

Era part practica includie tres especialitats: ua comuna de fotogrametria, sus coma automatizar, planificar e programar vòls; e dues optatives, ua audiovisuau, sus filmacion e montatge, e ua auta sus agricultura de precision.

“Es dròns multiespectraus permeten veir causes qu’eth uelh non capte, coma era preséncia de plagues o era aparicion der estrès idric”, anòte Castet, e aplicar tractaments quirurgics as coitiu mejançant er usatge d’aplicacions. “Non se les abilitaue coma pilòts aplicadors, mès òc que se les mostrauen es possibilitats”, ahig.

“Çò qu’a sens aué dia ena formacion ei era especializacion. Era agricultura e era retencion de talent. Se genèren oportunitats, mès enes zònes de montanha es dificultats tà trèir endauant projèctes son mès granes qu’en d’autes arèes”, senhalèc era Sindica d’Aran, e maximala representant deth Conselh Generau, Maria Vergés.