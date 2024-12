Era viuenda en maximoms en 2024

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Eth prètz miei dera viuenda en Baqueira se placèc eth passat mes de noveme en 5.780 èuros per mètre carrat, segontes eth portau Idealista, çò que le place en chifres maximales des dera crisi immobiliària a compdar de 2008. En 2014, hè dètz ans, eth prètz miei per m² ère de 3.806 èuros, çò que supause un aument deth 154%. Ena ciutat de Lhèida era mieja ei actuauments de 1.335 èuros/m², mès de 4 viatges inferior. Aguesta disparitat de prètzi entre ciutats e zònes de montanha se repetís en d’autes províncies enes que i a parçans d’esquí. Mès ei eth cas de Baqueira qu’ei unic: ei tanben era localitat mès costosa de Catalonha, per dessús des prètzi de Barcelona (4.648 €/m²) o Sant Cugat del Vallès (4.454 €/m²), e dera rèsta dera Espanha peninsulara. En Madrid era mieja siguec de 4.891 €/m². Totun, es prètzi pòden èster encara mès nauti qu’era mieja en zònes exclusives e propietats de nauta gama, a on son ath torn des 8.000 €/m², en tot depéner de factors coma era ubicacion especifica, es vistes, era proximitat as pistes d’esquí o es caracteristiques de cada immòble.

Des 82 immòbles que son actuauments ara venda en Idealista, un totau de 27 (eth 33%) supèren eth milion d’èuros. Er aument sostengut des prètzi des darrèri ans semble non acabar-se e expèrts deth sector immobiliari auguren qu’eth mercat en aguesta localitat poderie arribar enquiàs 10.000 €/m² en propietats de luxe, impulsat pera pòga aufèrta e era pujada deth torisme d’iuèrn. Es projeccions vinculades ath cambi climatic jòguen un papèr important. Estudis asseguren qu’un aument de 2ºC dera temperatura mieja en Pirenèu meterie en escac as estacions d’esquí espanhòles, sustot, es orientades tara cara sud, çò qu’aumentarie era pression deth mercat autant en Naut Aran coma ena rèsta dera Val. Dauant dera creishenta inaccessibilitat a immòbles, se trape en tot aumentar er interès en copropietats tà compartir es còsti de crompa e manteniment en aguesta zòna exclusiva. Era immobiliària Vivla, que compde damb 10 viuendes (veir desglòç) a previst aguesta temporada d’iuèrn un 30% mès de demanda de viuendes d’aguest modèl.

Ua enterpresa a venut 10 viuendes a 60 familhes en copropietat

Era apòsta per modèls de copropietat seguís en creishement ena Val, en tot mercar ua ita en mercat immobiliari premium, segontes donades dera enterpresa Vivla, líder estatau en sector. Era prepausa dera immobiliària, que compde dejà damb 10 viuendes en Naut Aran que compartissen ues 60 familhes, permet aquerir ua ueitaua part d’ua viuenda de luxe damb prètzi d’entre 65.000 e 175.000 èuros, çò que garantize un usatge minim de 42 dies ar an. En sason nauta, eth prètz miei de loguèr en dates coma Cap d’An o Setmana Santa pòt arribar enquiàs 7.000 èuros per setmana, mentre qu’eth loguèr de temporada d’aguest tipe de viuenda ei entre es 14.000 e es 28.000 èuros ath mes, lèu en tot doblar-se respècte hè dus ans.